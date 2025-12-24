Destapan lo único que falta para que Luis Muriel llegue al Junior de Barranquilla; está cerca

Luis Fernando Muriel está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Junior de Barranquilla y cumplir su sueño de infancia como hincha fervoroso del conjunto rojiblanco.

El nacido en Santo Tomás nunca ha ocultado su afición por el Junior, más allá que debutó profesionalmente con la camiseta del Deportivo Cali.

En este mercado también despertó el interés de Atlético Nacional, sin embargo, le dio prioridad al vigente campeón del fútbol profesional colombiano.

Muriel tiene contrato con Orlando City hasta finales de 2026, pero ha hecho la gestión para presionar su salida y convencer a los directivos del conjunto estadounidense de escuchar ofertas en el presente mercado de fichajes.

Junior ha respondido positivamente al deseo del jugador y planea ir hasta las últimas circunstancias para tenerlo como refuerzo de cara a la Copa Libertadores 2026.

Luis Fernando Muriel con su actual equipo: Orlando City de la MLS. Foto: NurPhoto via Getty Images

Así va el negocio entre Junior y Orlando City

De acuerdo al periodista Fabio Poveda, las partes se han ido encontrando en una comunicación constante desde Barranquilla hasta Orlando.

Muriel tiene la disposición de firmar con el Junior, pero debe esperar que los clubes cierren los últimos detalles del tema económico.

La condición es clara: “Orlando está dispuesto a cederlo si Junior asume un porcentaje alto de su salario”.

“Junior ya envío una oferta a Orlando City y espera la respuesta del equipo de la MLS. Muriel quiere jugar la Copa Libertadores con la camiseta del equipo de sus amores y además ganar la 12″, indicó Poveda.

Las próximas horas serán determinantes para el futuro de Luis Fernando, que fue durante mucho tiempo convocado a la Selección Colombia y se ganó el cariño de la hinchada del Atalanta en Italia.

Después de varios años en Europa, Muriel decidió irse a Estados Unidos en 2024, buscando minutos y priorizando la estabilidad económica de su familia.

Como jugador de Orlando City ha disputado 80 partidos oficiales, marcando 17 goles y dando 12 asistencias en todas las competencias.

Siempre pendiente de Junior

A pesar de estar tantos años por fuera de Colombia, Luis Muriel nunca ha olvidado sus raíces y ese sentimiento que lo liga a la historia del Junior de Barranquilla como futbolista oriundo del Atlántico.

Hace unos días estuvo presente en los cuadrangulares y la final contra Deportes Tolima, dando su aliento en la posición de hincha.

Por esos días dejó claro que su sueño era jugar en Junior y conseguir títulos vestido de rojiblanco antes de pensar en el retiro.

“Mi esposa, mis hijas, serían las más contentas de que yo viniera acá a Barranquilla, entonces se trata de muchas cosas, el tema contractual, el tema económico, puede ser también, es un factor bastante importante. Son muchas cosas que se tienen que complementar”, dijo.