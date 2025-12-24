Los dos nuevos fichajes confirmados en el Junior de Barranquilla: armó delantera de lujo

Junior de Barranquilla no descansa ni siendo el campeón vigente del fútbol profesional colombiano. La dirigencia del cuadro rojiblanco se movió en la noche previa a Navidad y cerró dos fichajes de alto calibre para la Copa Libertadores.

“Teófilo Gutiérrez es una mentira”: Exjugador de Junior habló y se desahogó tras la estrella 11

Se trata de Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez, dos refuerzos que llegan para armar una delantera de lujo junto a José Enamorado, Guillermo Paiva, Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez y varios más.

La idea de Junior es tener buenas herramientas para que Alfredo Arias haga una excelente presentración a nivel internacional, sin descuidar la defensa del título de la Liga BetPlay.

Firmó Jannenson Sarmiento

El primer fichaje está completamente cerrado, luego de varios días de especulaciones sobre una presunta caída en el acuerdo con Unión Magdalena.

Jannenson Sarmiento estampó su firma y se convirtió en nuevo atacante del Junior para la próxima temporada.

En horas de la noche se emitió un comunicado oficial aclarando el futuro del jugador. “Como resultado de un proceso de diálogo entre las partes, el Club Unión Magdalena confirma que se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento, quien continuará su carrera profesional en el Club Atlético Junior de Barranquilla“, indicó el ciclón.

El delantero abandona la ciudad de Santa Marta con un balance de 24 goles y 16 asistiencias que aportaron, entre otras cosas, para el ascenso a la primera división en 2024.

“Agradecemos a Jannenson por su profesionalismo, entrega y dedicación durante el tiempo en el que defendió nuestros colores. Le deseamos éxitos en esta nueva etapa de su carrera deportiva”, agregó Unión Magdalena.

Kevin Pérez, el otro refuerzo

Pero no contentos con el éxito de la negociación por Jannenson Sarmiento, los dirigentes del cuadro rojiblanco ganaron el pulso para contratar a Kevin Pérez.

Millonarios e Independiente Santa Fe estaban interesados en el exjugador del Deportes Tolima, sin embargo, Junior sacó la chequera y los dejó con las manos vacías.

Independiente Medellín tiene nuevo arquero: confirmado el reemplazo de Washington Aguerre

Pérez quedó libre luego de finalizar su contrato con el conjunto pijao y eso hizo que varios clubes le manifestaran su interés.

Junior de Barranquilla le ofreció dos años de contrato y la compra de una parte de sus derechos, de acuerdo a la información expuesta por el periodista Julián Capera.

Kevin Pérez, extremo derecho del Deportes Tolima. Foto: Colprensa

Ahora solo resta que Kevin Pérez realice sus respectivos exámenes médicos, se reúna con los directivos en Barranquilla y estampe la firma que lo ligará al campeón hasta 2027.

Esta temporada disputó 46 partidos oficiales con el Deportes Tolima por todas las competencias: su balance fue de 3 goles y 7 asistencias en 2948 minutos jugados.

Bajo las órdenes de Lucas González encontró su mejor versión, aunque ya venía dejando destellos de calidad con los otros técnicos que tuvo al mando en Ibagué.