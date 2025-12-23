Deportes

Independiente Medellín tiene nuevo arquero: confirmado el reemplazo de Washington Aguerre

Este martes se despidió de su club actual y en los próximos días viajará a Medellín para ser presentado oficialmente.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

23 de diciembre de 2025, 8:13 p. m.
Washington Aguerre se fue a Peñarol y dejó su puesto libre bajo los tres palos.
Washington Aguerre se fue a Peñarol y dejó su puesto libre bajo los tres palos. Foto: Colprensa

Independiente Medellín no tardó ni una semana en conseguirle reemplazo a Washington Aguerre. La dirigencia del ‘poderoso’ apostó por otro arquero extranjero, aunque con basta experiencia en el fútbol profesional colombiano.

Presidente de Dimayor le quita títulos a Santa Fe, Millonarios y Medellín: “No se cuentan”

Aguerre ni siquiera cumplirá la sanción que le pusieron por agredir a miembros de Atlético Nacional en el último clásico de cuadrangulares.

Hace rato se venía hablando de un posible regreso a Peñarol, pero el arquero uruguayo esperó hasta después de la final de la Copa BetPlay para soltar la ‘bomba’ y despedirse del DIM.

Medellín ni siquiera lo despidió a la altura de su titularidad durante todo el 2025. De hecho, lo incluyo en una lista de salidas que completan nombres como el de Fainer Torijano Yeferson Rodallega y Ménder García.

Deportes

Conmebol tomó decisión final para Nacional vs. Millonarios de Sudamericana: todo quedó definido

Ciclismo

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

Deportes

Real Madrid anunció su primera salida para 2026: no va más y firmó contrato en otro equipo

Deportes

Retiran por siempre a este listado de árbitros colombianos: es oficial y no volverán a pitar en el FPC

Deportes

Así quedaría la tabla de campeones sin los títulos anulados a Santa Fe, Millonarios y Medellín

Deportes

Ponen a temblar a Jhon Durán en Fenerbahçe: la decisión del club que lo opacaría

Deportes

Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: técnico de Santos tomó decisión que complica todo

Deportes

Presidente de Dimayor le quita títulos a Santa Fe, Millonarios y Medellín: “No se cuentan”

Deportes

Atención, Medellín y Cali: lista de los más subcampeones del FPC tras las derrotas del Tolima y DIM en Copa y Liga

Deportes

Copa Libertadores 2026: definidos los rivales de Independiente Medellín y Deportes Tolima

Medellín. Junio 29 de 2025. Independiente Medellín enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 final de vuelta, en el Estadio Atanasio Girardot. (Colprensa - Cristian Bayona).
Washington Aguerre celebrando un gol de Independiente Medellín Foto: Cristian Bayona

Aguerre ya dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador de Peñarol. “Estoy contento y disfrutando el regreso, esperando los días para encontrarme con mis compañeros en Los Aromos”, señaló en declaraciones para Tenfield.

“Es algo muy lindo lo que viví en Peñarol en 2024. Demostré en cada partido, no solamente en palabras, lo hincha que soy. Espero volver a hacer lo mismo. Después que me fui, la gente me hizo saber el cariño hacia mí y estoy contento por eso, porque que eso quiere decir que hice las cosas bien cuando estuve ahí“, agregó.

Retiran por siempre a este listado de árbitros colombianos: es oficial y no volverán a pitar en el FPC

Aguerre descartó que haya salido del DIM con una lesión que requiera cirugía. “Una molestia en el hombro izquierdo, lo tuve estando en Peñarol. En Medellín, también tuve un problema en el hombro izquierdo, pero no fue nada. Fue también en un entrenamiento, pero nada grave. Y el llegar a una cirugía u operación, no, eso nunca se habló”, sentenció.

“Yo estoy muy bien físicamente, terminé muy bien la temporada y ya estoy preparado para volver el 5 de enero con todo”, completó.

Salvador Ichazo, nuevo arquero del Medellín

Si Washington Aguerre ya pasó la página de su paso por Colombia, en Independiente Medellín les pasa igual.

Teniendo claro que se quedarían sin arquero, la dirigencia emprendió la búsqueda y logró un acuerdo para la llegada del uruguayo Salvador Ichazo.

Aunque nada es oficial por ahora, Ichazo ya se despidió de sus compañeros y le dedicó un sentido mensaje a la afición del Deportivo Pereira.

“No es fácil para mi tenerles que decir adiós, haber vestido está camiseta me lleno de orgullo, respetando, queriendo y defendiendo estos colores que llevaré por siempre en mi corazon.Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo lo que tenía”, indicó.

Ichazo firmará por dos años con Independiente Medellín y se convertirá en el nuevo titular en el planteamiento de

Mas de Deportes

Washington Aguerre se fue a Peñarol y dejó su puesto libre bajo los tres palos.

Independiente Medellín tiene nuevo arquero: confirmado el reemplazo de Washington Aguerre

Atletico Nacional players (L) face front to front with Millonarios F.C players (R) during the BetPlay Dimayor League match between Millonarios F.C and Atletico Nacional in Bogota, Colombia's El Campin Stadium April 13, 2025. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Conmebol tomó decisión final para Nacional vs. Millonarios de Sudamericana: todo quedó definido

Arne Slot, DT de Liverpool, sufre muy malas noticias en su club.

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

VALDEBEBAS, SPAIN - NOVEMBER 23: Florentino Perez, President of Real Madrid, attends during the Ordinary General Assembly of Representative Members of Real Madrid C.F. at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 23, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. (Photo by Dennis Agyeman / AFP7 via Getty Images)

Real Madrid anunció su primera salida para 2026: no va más y firmó contrato en otro equipo

Un listado, entre jueces centrales, asistentes y VAR, fue el divulgado por la Comisión Arbitral

Retiran por siempre a este listado de árbitros colombianos: es oficial y no volverán a pitar en el FPC

El palmarés del fútbol colombiano quedaría modificado.

Así quedaría la tabla de campeones sin los títulos anulados a Santa Fe, Millonarios y Medellín

Jhon Jáder Durán vería un nuevo lío en Turquía para ser titular y pelear por ir al Mundial 2026

Ponen a temblar a Jhon Durán en Fenerbahçe: la decisión del club que lo opacaría

Alfredo Morelos, delantero y figura de Atlético Nacional.

Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: técnico de Santos tomó decisión que complica todo

Marlos Moreno dejó caer un nombre que sería fichaje de lujo para Nacional

El refuerzo mundialista que se le escapó a Marlos Moreno para Nacional; sería el bombazo del mercado

RD Congo celebrando el gol de la victoria contra Benín en la Copa Africana de Naciones.

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

Noticias Destacadas