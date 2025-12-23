Independiente Medellín tiene nuevo arquero: confirmado el reemplazo de Washington Aguerre

Independiente Medellín no tardó ni una semana en conseguirle reemplazo a Washington Aguerre. La dirigencia del ‘poderoso’ apostó por otro arquero extranjero, aunque con basta experiencia en el fútbol profesional colombiano.

Aguerre ni siquiera cumplirá la sanción que le pusieron por agredir a miembros de Atlético Nacional en el último clásico de cuadrangulares.

Hace rato se venía hablando de un posible regreso a Peñarol, pero el arquero uruguayo esperó hasta después de la final de la Copa BetPlay para soltar la ‘bomba’ y despedirse del DIM.

Medellín ni siquiera lo despidió a la altura de su titularidad durante todo el 2025. De hecho, lo incluyo en una lista de salidas que completan nombres como el de Fainer Torijano Yeferson Rodallega y Ménder García.

Washington Aguerre celebrando un gol de Independiente Medellín Foto: Cristian Bayona

Aguerre ya dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador de Peñarol. “Estoy contento y disfrutando el regreso, esperando los días para encontrarme con mis compañeros en Los Aromos”, señaló en declaraciones para Tenfield.

“Es algo muy lindo lo que viví en Peñarol en 2024. Demostré en cada partido, no solamente en palabras, lo hincha que soy. Espero volver a hacer lo mismo. Después que me fui, la gente me hizo saber el cariño hacia mí y estoy contento por eso, porque que eso quiere decir que hice las cosas bien cuando estuve ahí“, agregó.

Aguerre descartó que haya salido del DIM con una lesión que requiera cirugía. “Una molestia en el hombro izquierdo, lo tuve estando en Peñarol. En Medellín, también tuve un problema en el hombro izquierdo, pero no fue nada. Fue también en un entrenamiento, pero nada grave. Y el llegar a una cirugía u operación, no, eso nunca se habló”, sentenció.

“Yo estoy muy bien físicamente, terminé muy bien la temporada y ya estoy preparado para volver el 5 de enero con todo”, completó.

Salvador Ichazo, nuevo arquero del Medellín

Si Washington Aguerre ya pasó la página de su paso por Colombia, en Independiente Medellín les pasa igual.

Teniendo claro que se quedarían sin arquero, la dirigencia emprendió la búsqueda y logró un acuerdo para la llegada del uruguayo Salvador Ichazo.

Aunque nada es oficial por ahora, Ichazo ya se despidió de sus compañeros y le dedicó un sentido mensaje a la afición del Deportivo Pereira.

“No es fácil para mi tenerles que decir adiós, haber vestido está camiseta me lleno de orgullo, respetando, queriendo y defendiendo estos colores que llevaré por siempre en mi corazon.Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo lo que tenía”, indicó.

Ichazo firmará por dos años con Independiente Medellín y se convertirá en el nuevo titular en el planteamiento de