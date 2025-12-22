Informe arbitral deja en evidencia a Washington Aguerre por lo que hizo en el clásico contra Nacional

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, acabó siendo bastante movido en el Fútbol Profesional Colombiano. Entre llegadas, salidas y sanciones, lo cierto es que se conocieron varias noticias, y el Deportivo Independiente Medellín está en el foco de todos.

Por medio de un comunicado oficial, el poderoso de la montaña dio fin al 2025 y anunció varias salidas; una de ellas la del que era su portero estrella, el uruguayo Washington Aguerre. Sin embargo, el guardameta de 32 años se va entre polémicas.

Washington Aguerre en medio de la pelea tras el clásico de Nacional vs. Medellín. Foto: David Jaramillo

Dimayor le metió dura sanción a Washington Aguerre

También fue por un comunicado oficial, este mismo lunes, que Dimayor anunció la sanción a Aguerre. ¿Por qué lo sancionaron? Por la polémica pelea del pasado 4 de diciembre, cuando su equipo, Medellín, cayó ante Atlético Nacional 2-1.

“Sancionar al señor Washington Omar Aguere Lima, jugador del registro de El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con dos (2) fechas de suspensión y multa de dos (2) SMMLV equivalentes a dos millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos ($2.847.000), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 5ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre Club Atlético Nacional S.A. y El equipo del Pueblo S.A.“, determinó Dimayor en su resolución No 131 de 2025

Informe del árbitro del partido

“Finalizado el partido el guardameta del Medellín Washington Aguerre hace un gesto del pistolero a la hinchada del nacional ubicada en la tribuna occidental, acción que le reprocha el delegado de Nacional, a quien Aguerre enfrenta y le da un rodillazo, lo que genera una confrontación colectiva que resulta con los expulsados reportados”, reza en el mismo comunicado de Dimayor.

📋 Así quedó redactado el informe arbitral sobre lo que ocurrió con Washington Aguerre tras el clásico paisa. La sanción final fue de 2 fechas y de $2.847.000 pesos colombianos. El guardameta uruguayo continuará con su carrera en Peñarol.



“Finalizado el partido el guardameta del… pic.twitter.com/dQN4GyD07x — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) December 23, 2025

Sin embargo, Aguerre no seguirá en el Medellín y todo apunta a que su carrera continuará en Peñarol de Uruguay.

Así despidió Medellín a Washington Aguerre

“En cuanto a la planificación deportiva, informamos que los jugadores Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García y Fainer Torijano no continuarán formando parte del plantel profesional. El club agradece sinceramente su compromiso, profesionalismo y entrega durante su paso por la institución y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales“, reza en un comunicado poderoso.