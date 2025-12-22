Deportes

Informe arbitral deja en evidencia a Washington Aguerre por lo que hizo en el clásico contra Nacional

El portero uruguayo se marcha del Medellín, pero Dimayor sacó una resolución donde dejó en evidencia lo que hizo en aquel polémico clásico contra Nacional en cuadrangulares.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
23 de diciembre de 2025, 3:50 a. m.
Washington Aguerre con los colores del Deportivo Independiente Medellín.
Washington Aguerre con los colores del Deportivo Independiente Medellín. Foto: David Jaramillo/Colprensa.

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, acabó siendo bastante movido en el Fútbol Profesional Colombiano. Entre llegadas, salidas y sanciones, lo cierto es que se conocieron varias noticias, y el Deportivo Independiente Medellín está en el foco de todos.

Por medio de un comunicado oficial, el poderoso de la montaña dio fin al 2025 y anunció varias salidas; una de ellas la del que era su portero estrella, el uruguayo Washington Aguerre. Sin embargo, el guardameta de 32 años se va entre polémicas.

Washington Aguerre en medio de la pelea tras el clásico de Nacional vs. Medellín.
Washington Aguerre en medio de la pelea tras el clásico de Nacional vs. Medellín. Foto: David Jaramillo

Dimayor le metió dura sanción a Washington Aguerre

También fue por un comunicado oficial, este mismo lunes, que Dimayor anunció la sanción a Aguerre. ¿Por qué lo sancionaron? Por la polémica pelea del pasado 4 de diciembre, cuando su equipo, Medellín, cayó ante Atlético Nacional 2-1.

“Sancionar al señor Washington Omar Aguere Lima, jugador del registro de El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con dos (2) fechas de suspensión y multa de dos (2) SMMLV equivalentes a dos millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos ($2.847.000), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 5ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre Club Atlético Nacional S.A. y El equipo del Pueblo S.A.“, determinó Dimayor en su resolución No 131 de 2025

Deportes

El golpe casi mortal que Ecuador le da a Colombia en Copa Libertadores: el bombo 1 es para llorar

Deportes

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Deportes

La reacción de Kompany tras la celebración de Luis Díaz por su tercer hijo y el pedido innegociable para todo Bayern

Deportes

La cirugía que se hizo Neymar y que lo acerca al Mundial 2026 con Brasil: “Fue un éxito”

Deportes

Junior y Santa Fe se disputan refuerzo para ganar la Superliga 2026: es atacante y juega en el extranjero

Deportes

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto cobra Lamine Yamal en FC Barcelona

Deportes

Oficial | Kansas City Chiefs se cambia de estadio: ¿cuál será su nueva casa y hasta cuándo jugarán en Arrowhead Stadium?

Deportes

Caos en el Atanasio Girardot: disturbios tras el triunfo de Nacional sobre Medellín impiden premiación de la Copa BetPlay

Deportes

Expertos dan veredicto al supuesto penal de David Ospina sobre Brayan León en la final de Copa BetPlay

Deportes

Atlético Nacional, campeón de la Copa BetPlay contra Medellín: repase el gol de Andrés Román y los mejores momentos

Informe del árbitro del partido

“Finalizado el partido el guardameta del Medellín Washington Aguerre hace un gesto del pistolero a la hinchada del nacional ubicada en la tribuna occidental, acción que le reprocha el delegado de Nacional, a quien Aguerre enfrenta y le da un rodillazo, lo que genera una confrontación colectiva que resulta con los expulsados reportados”, reza en el mismo comunicado de Dimayor.

Sin embargo, Aguerre no seguirá en el Medellín y todo apunta a que su carrera continuará en Peñarol de Uruguay.

Así despidió Medellín a Washington Aguerre

“En cuanto a la planificación deportiva, informamos que los jugadores Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García y Fainer Torijano no continuarán formando parte del plantel profesional. El club agradece sinceramente su compromiso, profesionalismo y entrega durante su paso por la institución y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales“, reza en un comunicado poderoso.

Mas de Deportes

Washington Aguerre con los colores del Deportivo Independiente Medellín.

Informe arbitral deja en evidencia a Washington Aguerre por lo que hizo en el clásico contra Nacional

Independiente del Valle campeón de la Recopa Sudamericana / Nacional vs. Millonarios.

El golpe casi mortal que Ecuador le da a Colombia en Copa Libertadores: el bombo 1 es para llorar

¿El reemplazo de Marino Hinestroza, en Nacional, está en América de Cali? Esto se sabe.

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Luis Díaz y Vincent Kompany.

La reacción de Kompany tras la celebración de Luis Díaz por su tercer hijo y el pedido innegociable para todo Bayern

Neymar fue operado de su rodilla.

La cirugía que se hizo Neymar y que lo acerca al Mundial 2026 con Brasil: “Fue un éxito”

Empiezan los rumores de refuerzos, en Santa Fe y Junior, de cara a la final de la Superliga 2026.

Junior y Santa Fe se disputan refuerzo para ganar la Superliga 2026: es atacante y juega en el extranjero

Luis Díaz y Lamine Yamal.

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto cobra Lamine Yamal en FC Barcelona

Clark Hunt, CEO de los Chiefs (NFL)

Oficial | Kansas City Chiefs se cambia de estadio: ¿cuál será su nueva casa y hasta cuándo jugarán en Arrowhead Stadium?

Millonarios busca un refuerzo más para pelearle a Nacional en la Sudamericana 2026.

Revelan cuál será el último refuerzo de Millonarios para pelearle a Atlético Nacional en la Sudamericana 2026

Un titular de Selección Colombia ya tendría primera propuesta desde Atlético Nacional.

Revelan primera propuesta de Atlético Nacional a jugador de Selección Colombia en lista para el Mundial 2026

Noticias Destacadas