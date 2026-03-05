Un descuido defensivo le costó la victoria al Medellín por Copa Libertadores

El Deportivo Independiente Medellín disputó el compromiso de ida correspondiente a la Fase Previa 3 de la Copa CONMEBOL Libertadores, en su visita al Club Atlético Juventud de Las Piedras. El encuentro tuvo lugar en el Estadio Gran Parque Central de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

El desarrollo del partido inició con esquemas tácticos orientados a mantener el cero en las porterías. Durante los minutos iniciales, la escuadra antioqueña intentó proponer un juego asociativo en el medio campo, aunque sin lograr concretar opciones frente al arco rival en los primeros pasajes del encuentro.

La apertura del marcador se registró sobre el minuto 32, cuando el atacante Enzo Larrosa capitalizó un rebote cedido por el guardameta local tras un remate de Francisco Fydriszewski, decretando el 1 a 0 parcial.

A partir de esa anotación, el conjunto visitante logró afianzar su estructura en el terreno de juego, limitando las oportunidades del equipo uruguayo y conservando la ventaja hasta el cierre de la primera mitad.

Para la etapa complementaria, el combinado local adelantó sus líneas y tomó la iniciativa en el frente de ataque. Mientras el Independiente Medellín mantenía un bloque defensivo que parecía tener el partido controlado sin la posesión del balón, llegó la paridad en el marcador por intermedio de Bruno Larregui.

El tanto del empate se generó tras una pérdida de balón en la zona defensiva por parte de Málcolm Palacios, situación que determinó el resultado final del encuentro. Este mismo defensor había protagonizado una jugada de riesgo contra su propia portería instantes antes de la anotación uruguaya.

El gol a favor representó un cambio en la dinámica para Juventud de Las Piedras. El equipo local generó una opción adicional que impactó en el travesaño tras un cabezazo de Fernando Mimbacas, jugada que se consolidó como la última oportunidad para alterar el marcador definitivo.

El partido de vuelta, que definirá el cupo a la fase de grupos del certamen continental, está programado para el próximo jueves 13 de marzo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Las normativas del torneo establecen que, en caso de mantenerse la igualdad en el marcador global, la serie se definirá mediante cobros desde el punto penal.

Para este encuentro, el Independiente Medellín formó con Salvador Ichazo en la portería; una línea defensiva integrada por Frank Fabra, Málcolm Palacios, Kevin Mantilla, José Ortiz Cortés y Esneyder Mena; en el medio campo actuaron Alexis Serna, Halam Loboa y Didier Moreno; mientras que la zona ofensiva estuvo a cargo de Enzo Larrosa y Francisco Fydriszewski.

Por su parte, Juventud de Las Piedras alineó a Sebastián Sosa en el arco; la defensa estuvo compuesta por Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Ezequiel Pernicone y Emmanuel Mas; el medio campo lo conformaron Rodrigo Chagas, Ramiro Miguel Peralta y Agustín Alaniz; y el frente de ataque contó con Gonzalo Gómez, Renzo Sánchez y Bruno Larregui.