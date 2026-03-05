Deportes

Un descuido defensivo le costó la victoria al Medellín por Copa Libertadores

El Deportivo Independiente Medellín dejó su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores en suspenso.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
5 de marzo de 2026, 10:31 p. m.
Agustín Alaniz (izq.) y Halam Loboa fueron titulares en el encuentro por la Copa Libertadores que terminó en empate. (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)
Agustín Alaniz (izq.) y Halam Loboa fueron titulares en el encuentro por la Copa Libertadores que terminó en empate. (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP) Foto: AFP

El Deportivo Independiente Medellín disputó el compromiso de ida correspondiente a la Fase Previa 3 de la Copa CONMEBOL Libertadores, en su visita al Club Atlético Juventud de Las Piedras. El encuentro tuvo lugar en el Estadio Gran Parque Central de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

América hace bulla en el continente y vence al Bucaramanga: espera por los grupos de la Copa Sudamericana

El desarrollo del partido inició con esquemas tácticos orientados a mantener el cero en las porterías. Durante los minutos iniciales, la escuadra antioqueña intentó proponer un juego asociativo en el medio campo, aunque sin lograr concretar opciones frente al arco rival en los primeros pasajes del encuentro.

La apertura del marcador se registró sobre el minuto 32, cuando el atacante Enzo Larrosa capitalizó un rebote cedido por el guardameta local tras un remate de Francisco Fydriszewski, decretando el 1 a 0 parcial.

A partir de esa anotación, el conjunto visitante logró afianzar su estructura en el terreno de juego, limitando las oportunidades del equipo uruguayo y conservando la ventaja hasta el cierre de la primera mitad.

Deportes

El bombo de América de Cali para la Copa Sudamericana y los rivales que evitará en la fase de grupos

Deportes

América hace bulla en el continente y vence al Bucaramanga: espera por los grupos de la Copa Sudamericana

Deportes

El valor de las plantillas de Atlético Nacional y Millonarios: Abismal diferencia entre azules y verdes

Deportes

🔴 América de Cali vs. Bucaramanga por Copa Sudamericana: Resumen, goles y resultado

Deportes

El bombo de Millonarios para la Copa Sudamericana y los rivales que evitará en la fase de grupos

Deportes

Contundente mensaje de Trump desde la Casa Blanca: expuso la pasión de su hijo por Lionel Messi y habló de Pelé

Deportes

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

Deportes

Clásico paisa sin goles, pero con tensión total: Nacional y Medellín dejan todo abierto para la vuelta

Deportes

Final de la Copa BetPlay 2025: Nacional y Medellín no se hicieron daño, y definirán el campeón en el juego de vuelta

Medellín

¿Llueve o no llueve? Este es el pronóstico del clima para la final Nacional vs Medellín de esta tarde

Para la etapa complementaria, el combinado local adelantó sus líneas y tomó la iniciativa en el frente de ataque. Mientras el Independiente Medellín mantenía un bloque defensivo que parecía tener el partido controlado sin la posesión del balón, llegó la paridad en el marcador por intermedio de Bruno Larregui.

El tanto del empate se generó tras una pérdida de balón en la zona defensiva por parte de Málcolm Palacios, situación que determinó el resultado final del encuentro. Este mismo defensor había protagonizado una jugada de riesgo contra su propia portería instantes antes de la anotación uruguaya.

El gol a favor representó un cambio en la dinámica para Juventud de Las Piedras. El equipo local generó una opción adicional que impactó en el travesaño tras un cabezazo de Fernando Mimbacas, jugada que se consolidó como la última oportunidad para alterar el marcador definitivo.

El partido de vuelta, que definirá el cupo a la fase de grupos del certamen continental, está programado para el próximo jueves 13 de marzo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Las normativas del torneo establecen que, en caso de mantenerse la igualdad en el marcador global, la serie se definirá mediante cobros desde el punto penal.

Para este encuentro, el Independiente Medellín formó con Salvador Ichazo en la portería; una línea defensiva integrada por Frank Fabra, Málcolm Palacios, Kevin Mantilla, José Ortiz Cortés y Esneyder Mena; en el medio campo actuaron Alexis Serna, Halam Loboa y Didier Moreno; mientras que la zona ofensiva estuvo a cargo de Enzo Larrosa y Francisco Fydriszewski.

Por su parte, Juventud de Las Piedras alineó a Sebastián Sosa en el arco; la defensa estuvo compuesta por Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Ezequiel Pernicone y Emmanuel Mas; el medio campo lo conformaron Rodrigo Chagas, Ramiro Miguel Peralta y Agustín Alaniz; y el frente de ataque contó con Gonzalo Gómez, Renzo Sánchez y Bruno Larregui.

Más de Deportes

Así se vivió el duelo de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre América de Cali y Atlético Bucaramanga.

El bombo de América de Cali para la Copa Sudamericana y los rivales que evitará en la fase de grupos

Así se vivió el duelo de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre América de Cali y Atlético Bucaramanga.

América hace bulla en el continente y vence al Bucaramanga: espera por los grupos de la Copa Sudamericana

Imagen del partido de playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Nacional y Millonarios.

El valor de las plantillas de Atlético Nacional y Millonarios: Abismal diferencia entre azules y verdes

Tilman Palacios contra dos jugadores del Bucaramanga.

🔴 América de Cali vs. Bucaramanga por Copa Sudamericana: Resumen, goles y resultado

Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

El bombo de Millonarios para la Copa Sudamericana y los rivales que evitará en la fase de grupos

Donald Trump con el presidente del Inter Miami y Lionel Messi.

Contundente mensaje de Trump desde la Casa Blanca: expuso la pasión de su hijo por Lionel Messi y habló de Pelé

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional.

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

El piloto colombiano Sebastián Montoya previo a una de sus actuaciones en el Gran Premio de Catar 2025.

Canal y hora para ver a Sebastián Montoya en la Fórmula 2 en el inicio de la temporada 2026

Momento en el que Diego Arias le habla a sus jugadores.

Revelan imágenes que desacreditan a Diego Arias en Nacional en plena eliminación ante Millonarios: “Escúchenme”

Noticias Destacadas