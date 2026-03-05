América hace bulla en el continente y vence al Bucaramanga: espera por los grupos de la Copa Sudamericana

América de Cali hizo la tarea en otra noche mágica a nivel internacional, de aquellas de la década de los 80′ y 90′ en la Copa Libertadores, cuando se dio a conocer en el continente. El equipo rojo hizo la tarea y vuelve a un escenario donde ya es un viejo conocido.

Atlético Bucaramanga, por su parte, lo intentó y comenzó con el marcador a su favor gracias al golazo de Fabián Sambueza apenas comenzando el partido. Gran tiro libre para colocar en apuros al local, que tuvo más de 33 mil hinchas en el Pascual Guerrero.

La felicidad duró poco y América de Cali mostró sus credenciales para darle la vuelta al marcador. Un penalti a favor del local fue suficiente para que Yeison Guzmán empatara antes de finalizar el primer tiempo y dar un aire de tranquilidad.

El empatar antes de ir al entretiempo le cayó muy bien al América, que pudo replantear y seguir buscando la victoria. El técnico David González se vio solvente ante la estrategia de Leonel Álvarez, le quitó la pelota al Bucaramanga y comenzó hacerle daño y sentenciarlo en defensa.

Noticia en desarrollo...