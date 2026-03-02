Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Juventud vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Juventud y Independiente Medellín se miden en el estadio Gran Parque Central el jueves 5 de marzo a las 19:30 horas y Augusto Menéndez Laos es el elegido para dirigir el partido.

DataFactory .

2 de marzo de 2026, 6:32 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la llave 1 de la Copa Libertadores, Independiente Medellín y Juventud se enfrentan el jueves 5 de marzo desde las 19:30 horas, en el estadio Gran Parque Central.

Así llegan Juventud y Independiente Medellín

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Juventud en partidos de la Copa Libertadores

Juventud viene de ganar en su encuentro anterior a Guaraní con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores

En la fecha pasada, Independiente Medellín finalizó con un empate 0-0 ante Liverpool (U)..

El encuentro será supervisado por Augusto Menéndez Laos, el juez encargado.

Horario Juventud e Independiente Medellín, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

