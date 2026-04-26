Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores

El juego entre Estudiantes y Flamengo se disputará el próximo miércoles 29 de abril por la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores, a partir de las 19:30 horas en el Tierra de Campeones.

Así llegan Estudiantes y Flamengo

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores

Estudiantes ganó por 2-1 el juego pasado ante Cusco FC.

Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

En la jornada anterior, Flamengo derrotó 4-1 a Independiente Medellín.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Estudiantes lo ganó por 1 a 0.

El Grupo A es liderado por Flamengo con 6 unidades y 6 anotaciones. Por su parte, El Pincha está en segunda posición en la tabla habiendo sumado 4 puntos y anotado 3 goles.

Próximos partidos de Estudiantes en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo A - Fecha 4: vs Cusco FC: 6 de mayo - 17:00 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 19:30 horas

Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Flamengo en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 19:30 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 19:30 horas

Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Estudiantes y Flamengo, según país