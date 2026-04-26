Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores

El juego entre Estudiantes y Flamengo se disputará el próximo miércoles 29 de abril por la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores, a partir de las 19:30 horas en el Tierra de Campeones.
Así llegan Estudiantes y Flamengo
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
Estudiantes ganó por 2-1 el juego pasado ante Cusco FC.
Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
En la jornada anterior, Flamengo derrotó 4-1 a Independiente Medellín.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Estudiantes lo ganó por 1 a 0.
El Grupo A es liderado por Flamengo con 6 unidades y 6 anotaciones. Por su parte, El Pincha está en segunda posición en la tabla habiendo sumado 4 puntos y anotado 3 goles.
Próximos partidos de Estudiantes en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo A - Fecha 4: vs Cusco FC: 6 de mayo - 17:00 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de Flamengo en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 19:30 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 19:30 horas
Horario Estudiantes y Flamengo, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas