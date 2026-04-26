Universitario vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 29 de abril a las 21:00 horas.

Así llegan Universitario y Nacional

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Copa Libertadores

Universitario no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Coquimbo Unido.

Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores

Nacional llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Tolima.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de abril, en el torneo Copa Libertadores 2003, y firmaron un empate en 2.

Nacional buscará seguir primero en el Grupo B. Sumó hasta el momento 4 puntos y convirtió 4 goles. Universitario necesita sumar sí o sí. Se ubica en el último lugar de la tabla con 1 punto.

Próximos partidos de Universitario en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo B - Fecha 4: vs Coquimbo Unido: 7 de mayo - 19:00 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Nacional: 20 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Tolima: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Nacional en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo B - Fecha 4: vs Tolima: 6 de mayo - 21:00 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Universitario y Nacional, según país