Cienciano vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Sudamericana

El duelo entre Cienciano y Atlético Mineiro correspondiente a la fecha 3 del grupo B se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 19:30 horas, el miércoles 29 de abril.

Así llegan Cienciano y Atlético Mineiro

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

Cienciano venció 2-0 a Puerto Cabello en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro venció en casa a Juventud por 2 a 1.

Según el registro del historial, ambos equipos terminaron empatados durante los últimos 2 encuentros del torneo. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y terminó con un marcador 1-1.

Cienciano cuenta con 4 puntos, 3 goles y es el líder del Grupo B. Entretanto, Atl.Mineiro ocupa el tercer lugar en el torneo, sumó 3 y anotó 3 goles.

Próximos partidos de Cienciano en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo B - Fecha 4: vs Puerto Cabello: 5 de mayo - 19:30 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Atlético Mineiro: 21 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Juventud: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Atlético Mineiro en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo B - Fecha 4: vs Juventud: 5 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Cienciano: 21 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Puerto Cabello: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Cienciano y Atlético Mineiro, según país