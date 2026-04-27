Vasco da Gama vs Olimpia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Sudamericana

Toda la previa del duelo entre Vasco da Gama y Olimpia. El partido se jugará en el São Januário el jueves 30 de abril a las 17:00 horas. Será arbitrado por Jesús Valenzuela Sáez.

27 de abril de 2026 a las 8:47 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Vasco da Gama y Olimpia correspondiente a la fecha 3 del grupo G se disputará en el São Januário desde las 17:00 horas, el jueves 30 de abril.

Así llegan Vasco da Gama y Olimpia

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Audax Italiano.

Últimos resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana

En la jornada anterior, Olimpia igualó 0-0 el juego frente a Barracas Central..

Con 4 puntos y 2 goles anotados, Olimpia busca una victoria para mantenerse en el liderato del Grupo G ante Vasco, colero de la zona que ha recaudado 1 unidad y 1 tanto.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jesús Valenzuela Sáez.

Próximos partidos de Vasco da Gama en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo G - Fecha 4: vs Audax Italiano: 6 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 5: vs Olimpia: 20 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 6: vs Barracas Central: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Olimpia en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo G - Fecha 4: vs Barracas Central: 6 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo G - Fecha 5: vs Vasco da Gama: 20 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 6: vs Audax Italiano: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Vasco da Gama y Olimpia, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas