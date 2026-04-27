Independiente Riv. (M) vs Dep. La Guaira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo C de la Copa Libertadores

El próximo jueves 30 de abril, a partir de las 17:00 horas, Dep. La Guaira visita a Independiente Riv. (M) en el Mundialista de Mendoza, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo C de la Copa Libertadores.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Dep. La Guaira

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Riv. (M) ganó su último duelo ante Fluminense por 2 a 1.

Últimos resultados de Dep. La Guaira en partidos de la Copa Libertadores

El anterior partido jugado por Dep. La Guaira acabó en empate por 1-1 ante Bolívar..

En la tabla del Grupo C, Indep.Mza. está en la cima y tiene 6 puntos con 3 goles anotados, mientras que La Guaira tiene 2 unidades con 1 tanto y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el segundo lugar).

El encargado de impartir justicia en el partido será Augusto Menéndez Laos.

Próximos partidos de Independiente Riv. (M) en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo C - Fecha 4: vs Fluminense: 6 de mayo - 19:30 horas

Grupo C - Fecha 5: vs Dep. La Guaira: 21 de mayo - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 6: vs Bolívar: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Dep. La Guaira en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo C - Fecha 4: vs Bolívar: 6 de mayo - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 21 de mayo - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 6: vs Fluminense: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Independiente Riv. (M) y Dep. La Guaira, según país