Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Palestino vs Grêmio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Sudamericana

Todo lo que tienes que saber en la previa de Palestino vs Grêmio. El duelo, a disputarse en el imperial de La Cisterna el miércoles 29 de abril, comenzará a las 19:30 horas.

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26 de abril de 2026 a las 12:01 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Palestino recibe el próximo miércoles 29 de abril a Grêmio por la fecha 3 del grupo F de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:30 horas en el imperial de La Cisterna.

Así llegan Palestino y Grêmio

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Palestino en partidos de la Copa Sudamericana

Palestino cayó 0 a 2 ante MC Torque en el Municipal de La Cisterna.

Últimos resultados de Grêmio en partidos de la Copa Sudamericana

Grêmio llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Dep. Riestra.

Los equipos tratarán de escalar posiciones en esta etapa del torneo. Grêmio está detrás del líder del Grupo F con 3 unidades, mientras Palestino se debe esforzar más para cambiar su ubicación: ya que está en cuarto puesto con 1 punto.

Próximos partidos de Palestino en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo F - Fecha 4: vs MC Torque: 6 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 5: vs Grêmio: 20 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo F - Fecha 6: vs Dep. Riestra: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Grêmio en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo F - Fecha 4: vs Dep. Riestra: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 5: vs Palestino: 20 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo F - Fecha 6: vs MC Torque: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Palestino y Grêmio, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas