Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

Por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores, Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentan el miércoles 29 de abril desde las 19:30 horas, en la Nueva Olla.

Así llegan Cerro Porteño y Palmeiras

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño viene de ganar en su encuentro anterior a Junior con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores

Palmeiras venció 2-1 a Sporting Cristal en la fecha anterior.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Palmeiras sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

La posición de liderazgo del Grupo F está ocupada por Palmeiras que ha logrado 4 unidades y lleva convertido 3 gol. Por su parte, C. Porteño se encuentra en tercera posición en la tabla y cuenta con 3 puntos y 1 gol.

Próximos partidos de Cerro Porteño en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo F - Fecha 4: vs Junior: 7 de mayo - 21:00 horas

Grupo F - Fecha 5: vs Palmeiras: 20 de mayo - 19:30 horas

Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Palmeiras en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo F - Fecha 4: vs Sporting Cristal: 5 de mayo - 17:00 horas

Grupo F - Fecha 5: vs Cerro Porteño: 20 de mayo - 19:30 horas

Grupo F - Fecha 6: vs Junior: 28 de mayo - 17:00 horas

Horario Cerro Porteño y Palmeiras, según país