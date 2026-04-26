Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

Por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores, Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentan el miércoles 29 de abril desde las 19:30 horas, en la Nueva Olla.
Así llegan Cerro Porteño y Palmeiras
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores
Cerro Porteño viene de ganar en su encuentro anterior a Junior con un marcador de 1-0.
Últimos resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
Palmeiras venció 2-1 a Sporting Cristal en la fecha anterior.
En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Palmeiras sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.
La posición de liderazgo del Grupo F está ocupada por Palmeiras que ha logrado 4 unidades y lleva convertido 3 gol. Por su parte, C. Porteño se encuentra en tercera posición en la tabla y cuenta con 3 puntos y 1 gol.
Próximos partidos de Cerro Porteño en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo F - Fecha 4: vs Junior: 7 de mayo - 21:00 horas
- Grupo F - Fecha 5: vs Palmeiras: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de Palmeiras en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo F - Fecha 4: vs Sporting Cristal: 5 de mayo - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 5: vs Cerro Porteño: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo F - Fecha 6: vs Junior: 28 de mayo - 17:00 horas
Horario Cerro Porteño y Palmeiras, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas