Barcelona vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores

Barcelona recibe el próximo miércoles 29 de abril a U. Católica por la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 horas en el Monumental.

Así llegan Barcelona y U. Católica

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores

Barcelona cayó 0 a 3 ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando.

Últimos resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores

U. Católica llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Cruzeiro.

El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 4 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de abril, en Tercera Fase del torneo Copa Libertadores 1993, y U. Católica fue el ganador por 0 a 1.

Los equipos tratarán de escalar posiciones en esta etapa del torneo. U.Católica está detrás del líder del Grupo D con 3 unidades, mientras Barcelona se debe esforzar más para cambiar su ubicación: ya que va último al no sumar puntos.

Próximos partidos de Barcelona en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo D - Fecha 4: vs Boca Juniors: 5 de mayo - 19:00 horas

Grupo D - Fecha 5: vs U. Católica: 21 de mayo - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Cruzeiro: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de U. Católica en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo D - Fecha 4: vs Cruzeiro: 6 de mayo - 21:00 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Barcelona: 21 de mayo - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Boca Juniors: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario Barcelona y U. Católica, según país