Clásico paisa sin goles, pero con tensión total: Nacional y Medellín dejan todo abierto para la vuelta

Este 13 de diciembre en el Atanasio Girardot se vivió un clásico paisa cargado de intensidad, fricción y opciones claras, pero sin goles.

Desde las 5:00 p. m., bajo el arbitraje de Jairo Mayorga Londoño, Atlético Nacional e Independiente Medellín firmaron un empate que aplaza la definición del título y mantiene en vilo a Medellín, que volverá a ser protagonista el miércoles 17, cuando oficie de local.

Más allá del 0-0, el partido dejó señales claras, Nacional mostró ambición y dominio territorial en varios tramos, mientras que Medellín se sostuvo y Washington Aguerre salió como su gran figura.

Un primer tiempo intenso y con avisos en ambas áreas

El arranque fue equilibrado, al minuto 11, Medellín contó con un tiro libre que evidenció su disposición a competir sin replegarse, mientras Nacional buscaba aproximarse sin concretar.

Dos minutos después, una jugada elaborada terminó con un remate que se fue cerca del palo izquierdo de David Ospina, una primera alerta para el arco verdolaga.

⚽👀 ¡Lo tuvo Medellín! ¡Tremenda oportunidad para romper la igualdad en el clásico!#FINALCOPAxWIN pic.twitter.com/36N0WImi9y — Win Sports (@WinSportsTV) December 13, 2025

La tensión se hizo sentir al minuto 21, con provocaciones y cruces que elevaron la temperatura del clásico, incluso entre los mismo compañeros del DIM.

🔴🔵🤔 ¡Tensión de los jugadores de Medellín en el primer tiempo!#FINALCOPAxWIN pic.twitter.com/TadmdsPRFg — Win Sports (@WinSportsTV) December 13, 2025

Al 22’, Ospina volvió a ser clave al reaccionar con rapidez tras una pérdida cerca del área que casi le cuesta el primero a Nacional.

El partido tuvo una breve interrupción al 35’, por una posible mano, pero se reanudó sin mayores consecuencias. Un minuto más tarde, Nacional estuvo muy cerca: tras una pared entre Andrés Román y Alfredo Morelos, el lateral quedó mano a mano con Aguerre, pero su remate se fue apenas desviado.

⚽🏆😱 ¡No te lo puedo creer! ¡Tremenda jugada colectiva, pero le faltó definición a Román para darle la venta a Nacional en el clásico!#FINALCOPAxWIN pic.twitter.com/htlbbK0X2U — Win Sports (@WinSportsTV) December 13, 2025

Antes del descanso, un fuerte choque entre Juan Manuel Rengifo y José Ortiz obligó a detener el juego por varios minutos.

¡DURO CHOQUE EN LA FINAL DE LA COPA COLOMBIA!



⚔️ Juan Rengifo y José Ortiz tuvieron fuerte golpe de cabezas en el partido de ida por la Copa Colombia.



📌 Atlético Nacional iguala 0-0 ante Independiente de Medellín. pic.twitter.com/kmYyrT6ZqY — DSPORTSCo (@DSportsCO) December 13, 2025

Con cuatro minutos de reposición, el primer tiempo se cerró sin goles, pero con señales de un duelo abierto.

Nacional aceleró en el complemento y Aguerre se convirtió en figura

El segundo tiempo comenzó con un movimiento clave: Hernán Rengifo dejó el campo y Edwin Cardona ingresó, para darle más claridad ofensiva a Nacional. La apuesta se sintió de inmediato.

Sobre el minuto 50, el verde salió con decisión, encerró al Medellín y encadenó tres acciones consecutivas, aunque sin efectividad en la última jugada.

🔵🔴🧤 ¡Atajadón de Aguerre! ¡Monumental el arquero de DIM en una de las oportunidades clave del partido!#FINALCOPAxWIN pic.twitter.com/It9Iur9co3 — Win Sports (@WinSportsTV) December 13, 2025

La más clara llegó al 61’, cuando Cardona cobró un tiro libre exigente. El remate fue dirigido al palo izquierdo, pero Aguerre llegó a tiempo y evitó el gol con una intervención decisiva.

🚀🧤⚽ ¡Riflazo de Cardona y atajada enorme de Aguerre!#FINALCOPAxWIN pic.twitter.com/p4OvQphkgv — Win Sports (@WinSportsTV) December 13, 2025

Nacional insistió hasta el final y al 85’, el arquero del DIM volvió a responder con reflejos: primero ante un remate a quemarropa de Asprilla y luego frente a un disparo desde fuera del área, en un tramo donde el ataque verdolaga no dio tregua.

Con seis minutos de adición, Marino hizo un disparo desde la parte baja del área, pero Kevin Mantilla logró interceptarlo, lo cual fue la última propuesta de ataque en el partido de Nacional.

⚽🏆 ¡Espectacular cierre sobre la hora de Kevin Mantilla para evitar el remate de Marino Hinestroza!#FINALCOPAxWIN pic.twitter.com/WN5K4GVcvm — Win Sports (@WinSportsTV) December 14, 2025

La serie queda abierta para el miércoles

El 0-0 deja la final completamente abierta. Atlético Nacional, bicampeón vigente de la Copa BetPlay (2023 y 2024), sigue con la ilusión de lograr un histórico tricampeonato. Medellín, que había llegado como el mejor equipo del 2025 y se desinfló en el cuadrangular A, encuentra en este empate un impulso anímico clave de cara a la vuelta, ahora con su gente.

Tras el partido, Washington Aguerre reconoció la magnitud de su actuación:

“La verdad que sí, y justo en el clásico”, afirmó a Win Sports, señalando que fue su mejor partido desde que llegó al DIM. Jaime Alvarado apeló al respaldo de la hinchada: “Le pido a la hinchada poderosa que nos acompañen el día miércoles; con el favor de Dios vamos a ser campeones”.

🏆🔵🔴 “Fue un clásico duro, los dos queremos el título. Es hermoso poder ayudar, el esfuerzo del equipo fue increíble”, Washington Aguerre, arquero de DIM.#FINALCOPAxWIN pic.twitter.com/EfvDec8KSf — Win Sports (@WinSportsTV) December 14, 2025

Del lado verdolaga, el técnico Diego Arias destacó la propuesta ofensiva: “Generamos situaciones claras, lo intentamos de muchas formas y la intención y el esfuerzo nos dejan con una ilusión muy grande”.

Alfredo Morelos, en la misma línea, aseguró que el equipo se recuperará para llegar en plenitud: “Jugamos con nuestra gente, buscando un buen espectáculo. Vamos a recuperarnos al máximo para estar al cien para el otro partido”.