🔴 En vivo | Nacional vs. Medellín por la final de Copa BetPlay 2025: siga el minuto a minuto

Atlético Nacional e Independiente Medellín se preparan para definir al campeón de la Copa BetPlay 2025.

Redacción Deportes
13 de diciembre de 2025, 7:15 p. m.
Independiente Medellín llega con la intención de redimirse tras un deslucido desempeño en el cuadrangular A.
Los bicampeones Atlético Nacional buscan hacer historia al conseguir tres coronas consecutivas en la Copa BetPlay. | Foto: Colprensa-El Colombiano

El estadio Atanasio Girardot se prepara para vivir una tarde de enfrentamiento paisa en donde a las 5 p.m. Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan en la final de la Copa BetPlay 2025 (ida).

Con el arbitraje de Jairo Mayorga Londoño, los equipos se juegan un título que representa la rivalidad en un clásico paisa.

Todo listo para el clásico paisa

Los verdolagas llegan como los grandes dominadores del fútbol profesional colombiano, siendo bicampeones vigentes en 2023 y 2024, con la posibilidad histórica de convertirse en el primer club en lograr tres títulos consecutivos en la Copa BetPlay.

Por su parte, los rojos del DIM, que fueron considerados como uno de los mejores equipos del año, intentan redimirse después de su inesperado desinfle en el cuadrangular A, que dejó a su afición con un sabor amargo.

Contexto: Atlético Nacional vs. Medellín: bajas, sancionados y alineaciones para la final de Copa BetPlay

