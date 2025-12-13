Deportes
🔴 En vivo | Nacional vs. Medellín por la final de Copa BetPlay 2025: siga el minuto a minuto
Atlético Nacional e Independiente Medellín se preparan para definir al campeón de la Copa BetPlay 2025.
Actualizaciones
2:00 p.m.
Todo listo para el clásico paisa
El estadio Atanasio Girardot se prepara para vivir una tarde de enfrentamiento paisa en donde a las 5 p.m. Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan en la final de la Copa BetPlay 2025 (ida).
Con el arbitraje de Jairo Mayorga Londoño, los equipos se juegan un título que representa la rivalidad en un clásico paisa.
Los verdolagas llegan como los grandes dominadores del fútbol profesional colombiano, siendo bicampeones vigentes en 2023 y 2024, con la posibilidad histórica de convertirse en el primer club en lograr tres títulos consecutivos en la Copa BetPlay.
CLÁSICO Y FINAL ⚔️💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 #JuntosHastaElFinal pic.twitter.com/iFzaZxFEwq— Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 13, 2025
Por su parte, los rojos del DIM, que fueron considerados como uno de los mejores equipos del año, intentan redimirse después de su inesperado desinfle en el cuadrangular A, que dejó a su afición con un sabor amargo.
¡Hoy todo es alegría, juega el #Poderoso! 🔴🔵— DIM (@DIM_Oficial) December 13, 2025
🆚 Nacional vs. Medellín
🏆 Copa Betplay Dimayor 2025
📅 Final . Ida
🏟️ Atanasio Girardot
⏰ 5:00 p.m.#LatimosPorVos pic.twitter.com/CeLf0iIz0r