Suscribirse

Deportes

Atlético Nacional vs. Medellín: bajas, sancionados y alineaciones para la final de Copa BetPlay

Con casa llena en el Atanasio Girardot, se disputará un clásico antioqueño repleto de presión para ambos equipos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

13 de diciembre de 2025, 2:55 p. m.
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín se enfrentan en una nueva final.
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín se enfrentan en una nueva final. | Foto: David Jaramillo

Este sábado, 13 de diciembre, Atlético Nacional recibe a Independiente Medellín en el partido de ida por la final de la Copa Betplay 2025.

El cuadro verdolaga es el vigente campeón de esta competencia, mientras que su rival tiene el respaldo de haber ganado la única final disputada entre ambos (por Liga en 2004).

Por lo visto en los cuadrangulares, el favoritismo recae en las toldas de Nacional impulsado por figuras en plenitud de rendimiento como Alfredo Morelos o el canterano Juan Manuel Rengifo.

Pero Medellín fue el mejor equipo del año en la reclasificación y eso le da el beneficio de la duda para dar el batacazo contra su eterno rival.

Bajas por sanción

A estas alturas del año es difícil llegar con todo el plantel disponible, pero la mayoría de figuras estará en el Estadio Atanasio Girardot.

Atlético Nacional no podrá contar con Simón García, expulsado en el partido de vuelta de las semifinales contra América de Cali. Tampoco estarán Juan José Arias y Joan Castro.

Contexto: El polémico árbitro que pitará la final de Atlético Nacional vs. Medellín: estuvo castigado

La principal novedad para los verdolagas es el regreso de Andrés Sarmiento, que estaba fuera por lesión y ya se recuperó según las declaraciones de Diego Arias

Independiente Medellín, por su parte, tendrá el plantel completo a disposición de Alejandro Restrepo, incluido el delantero Brayan León que regresa tras cumplir dos fechas de sanción.

Alineaciones probables

En ese orden de ideas, las alineaciones titulares estarían conformadas de la siguiente manera:

  • Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Felipe Román, César Haydar, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.
  • Independiente Medellín: Washington Aguerre; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, José Ortíz, Juan David Arizala; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera; Leider Berrío, Brayan León y Francisco Fydriszewski.
El árbitro Luis Delgado viendo una acción del partido de Medellín vs. Nacional
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en la final de la Copa Betplay. | Foto: David Jaramillo

Palabras de Diego Arias y Alejandro Restrepo

El partido ya se empezó a jugar en las ruedas de prensa, donde Diego Arias y Alejandro Restrepo expusieron las sensaciones para el partido de ida.

Es la oportunidad de ganar un titulo para el club ante nuestro rival tradicional. Le damos importancia, tenemos muchas ganas de enfrentar estos partidos y preparando esto para que quede de nuestro lado”, declaró Arias.

Contexto: Nacional vs. Medellín: tres inteligencias artificiales predicen mismo resultado para la final de la Copa BetPlay

Aunque el objetivo principal era la Liga BetPlay, el compromiso es total. “Sabemos que este club ha generado históricamente muchísimos títulos para nuestro país y la forma de honrar la historia es dando nuestra máximo esfuerzo, ilusión y entusiasmo para el octavo título de copa. Lo más importante para nuestra gente, la hinchada, es verse representada en campo”, agregó.

Alejandro Restrepo, por su parte, carga con la presión de las finales perdidas consecutivamente por el Medellín. “Para nosotros, este año no ha sido victorioso en los clásicos. Sin embargo, se nos han ido de las manos por detalles. Ahí es donde tenemos que estar más atentos“, señaló.

“La historia está para cambiarla. Estamos acá y tenemos la oportunidad de ser campeones: queremos aprovecharla”, sentenció.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bayern Múnich está loco por Luis Díaz: se ganó nuevo premio con el 48,8 % de los votos

2. Álvaro Uribe asegura que “en las próximas horas” se conocerá la candidata del Centro Democrático para las elecciones de 2026

3. Combates con el Clan del Golfo y golpe a la minería ilegal: así fue el fuerte operativo del Ejército en Urrao

4. Real Madrid ya tiene reemplazo para Xabi Alonso: confirman el nuevo técnico que llegaría

5. “Ya se demostrará”: Benedetti acusa a Carlos Carrillo de interés en contratos y puestos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Atlético NacionalIndependiente MedellínCopa BetPlay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.