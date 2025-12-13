Atlético Nacional vs. Medellín: bajas, sancionados y alineaciones para la final de Copa BetPlay

Este sábado, 13 de diciembre, Atlético Nacional recibe a Independiente Medellín en el partido de ida por la final de la Copa Betplay 2025.

El cuadro verdolaga es el vigente campeón de esta competencia, mientras que su rival tiene el respaldo de haber ganado la única final disputada entre ambos (por Liga en 2004).

Por lo visto en los cuadrangulares, el favoritismo recae en las toldas de Nacional impulsado por figuras en plenitud de rendimiento como Alfredo Morelos o el canterano Juan Manuel Rengifo.

Pero Medellín fue el mejor equipo del año en la reclasificación y eso le da el beneficio de la duda para dar el batacazo contra su eterno rival.

Bajas por sanción

A estas alturas del año es difícil llegar con todo el plantel disponible, pero la mayoría de figuras estará en el Estadio Atanasio Girardot.

Atlético Nacional no podrá contar con Simón García, expulsado en el partido de vuelta de las semifinales contra América de Cali. Tampoco estarán Juan José Arias y Joan Castro.

La principal novedad para los verdolagas es el regreso de Andrés Sarmiento, que estaba fuera por lesión y ya se recuperó según las declaraciones de Diego Arias

Independiente Medellín, por su parte, tendrá el plantel completo a disposición de Alejandro Restrepo, incluido el delantero Brayan León que regresa tras cumplir dos fechas de sanción.

Alineaciones probables

En ese orden de ideas, las alineaciones titulares estarían conformadas de la siguiente manera:

Atlético Nacional : David Ospina; Andrés Felipe Román, César Haydar, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

: David Ospina; Andrés Felipe Román, César Haydar, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos. Independiente Medellín: Washington Aguerre; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, José Ortíz, Juan David Arizala; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera; Leider Berrío, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en la final de la Copa Betplay. | Foto: David Jaramillo

Palabras de Diego Arias y Alejandro Restrepo

El partido ya se empezó a jugar en las ruedas de prensa, donde Diego Arias y Alejandro Restrepo expusieron las sensaciones para el partido de ida.

“Es la oportunidad de ganar un titulo para el club ante nuestro rival tradicional. Le damos importancia, tenemos muchas ganas de enfrentar estos partidos y preparando esto para que quede de nuestro lado”, declaró Arias.

Aunque el objetivo principal era la Liga BetPlay, el compromiso es total. “Sabemos que este club ha generado históricamente muchísimos títulos para nuestro país y la forma de honrar la historia es dando nuestra máximo esfuerzo, ilusión y entusiasmo para el octavo título de copa. Lo más importante para nuestra gente, la hinchada, es verse representada en campo”, agregó.

Alejandro Restrepo, por su parte, carga con la presión de las finales perdidas consecutivamente por el Medellín. “Para nosotros, este año no ha sido victorioso en los clásicos. Sin embargo, se nos han ido de las manos por detalles. Ahí es donde tenemos que estar más atentos“, señaló.