Por estos días el fútbol colombiano estará en finales de sus dos torneos más importantes. Por Liga estarán definiendo el título Junior y Tolima, mientras que en Copa lo harán Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Del segundo juego hay que decir que es sumamente atractivo, a raíz de la rivalidad que hay históricamente entre estos. Una llave donde primero los verdes serán locales en el estadio Atanasio Girardot.

Panorámica del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín | Foto: Colprensa

Será un primer choque que se lleve a cabo desde las 5:00 p.m. de este sábado (13 de diciembre) y con su respectivo partido de vuelta el miércoles (17 de diciembre).

En la previa, y por el presente de ambos conjuntos, no es fácil determinar quién se vaya a consagrar. Justo por esto, es que se le preguntó a la Inteligencia Artificial para ver si esta daba una predicción sobre dicha final.

Contrastando con tres herramientas diferentes, todas coincidieron en que el primer partido se lo llevaría el verdolaga por resultado corto: “Atlético Nacional 2 – 1 Independiente Medellín”, indicaron.

Sobre los anotadores del juego, Gemini, de Google, fue la que se apuntó a decir cuáles creía que iban a ser los jugadores que aparecieran en el marcador:

Atlético Nacional: Alfredo Morelos y Edwin Cardona (o un defensor en jugada de balón parado).

y (o un defensor en jugada de balón parado). Independiente Medellín: Brayan León o Luis Sandoval (o Francisco Fydriszewski).

Grok, la IA de X, fue una de las últimas en dar su veredicto y se atrevió a dar el resultado, pero a su vez los minutos que serían claves en el juego, anotadores y forma en la que se marcarían los tantos

Minuto 23′: Gol de Alfredo Morelos (Atlético Nacional) - Cabezazo tras un centro preciso de Angulo desde la derecha, aprovechando un error en la marca del DIM.

Minuto 58′: Gol de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) - Remate de media distancia tras un robo en el medio campo, empatando el partido con su olfato goleador característico.

Minuto 77′: Gol de Juan Camilo Rengifo (Atlético Nacional) - Contraataque letal definiendo con un zurdazo cruzado al ángulo.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín disputarán la final de la Copa BetPlay. | Foto: David Jaramillo

Si bien esto es especulativo, también hace parte del renovado folclore que se ha tomado el balompié, donde intentar predecir lo que sucederá es sumamente valioso para los aficionados.

Así llegan ambos a la final

Tanto Nacional como Medellín llegan decepcionados de no lograr el objetivo de ir a la final de Liga BetPlay. Su consuelo será la Copa, que tiene un tinte especial por jugarse ante el eterno rival.

David Ospina, referente de Nacional, dio a conocer como ha sido la preparación de estos en los últimos días: “Nacional se está preparando de la mejor manera y esperamos afrontarlo de la mejor manera”.

“Tengo muchos pálpitos, va a ser un juego muy importante para la ciudad, para Antioquia”, agregó de la importancia que tendrá para ambos ganarla o perderla.

Alejandro Restrepo, del DIM, también palpitó la decisiva llave: “En nuestra cabeza, en la mía, la del cuerpo técnico y la de los jugadores, está en intentar ganar la final”.