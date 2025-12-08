Programación de la final de la Copa BetPlay: fechas y horarios para ver Nacional vs. Medellín

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, Dimayor publicó la programación para ver la final de la Copa BetPlay 2025. Se divisa un clásico antioqueño vibrante, entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín.

Ninguno de los dos logró pasar a la final de la Liga BetPlay, por lo que se jugarán el todo o nada en la Copa. Nacional quiere el tricampeonato, pues es el vigente campeón desde 2023, mientras que Medellín desea volver a levantar el título que no gana desde 2020.

Programación para la final de la Copa BetPlay 2025 entre Nacional y Medellín

Ida - sábado, 13 de diciembre

Atlético Nacional vs. Deportivo Independiente Medellín - 5:00 p.m. - estadio Atanasio Girardot

Vuelta - miércoles, 17 de diciembre

Deportivo Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - 7:30 p.m. - estadio Atanasio Girardot

¿En qué canal se puede ver en vivo la final de la Copa BetPlay 2025?

Win Sports+ tendrá la transmisión oficial de la final en la Copa BetPlay 2025. Asimismo, por Win Play los usuarios podrán ver la llave vía streaming.

Medellín, a maquillar el 2025

Lo que prometía ser un año repleto de triunfos, se limita a una sola bala para los dirigidos por Alejandro Restrepo. Perdieron la final de la Liga BetPlay 2025-l contra Santa Fe, en casa, y aunque fueron líderes del clausura, quedaron coleros en el cuadrangular A.

La Copa es un trofeo que se le da bien al Deportivo Independiente Medellín. Además, tiene un plus y es que es contra su acérrimo rival de toda la vida: Nacional.

El antecedente más reciente de finales, entre Nacional y Medellín, remonta al apertura 2004. Verdolagas y poderosos se vieron por la final liguera, pero fue el DIM quien se hizo con el histórico triunfo.

Medellín no quiere volver a cerrar un año en blanco: jugará la final de la Copa BetPlay 2025 ante Nacional. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Nacional y su último intento

En lo que va del 2025, Nacional ha ganado solamente la Superliga ante Bucaramanga. En el apertura quedó eliminado en el cuadrangular que Santa Fe terminó ganando, en el clausura también quedó fuera del grupo B, ahora con Junior, y por Libertadores no pasó de octavos de final.

Fue un 2025 con altibajos para el verde, más que nada en la parte técnica. Ve ante Medellín la oportunidad de brillar y conseguir la copa.

Nómina de Atlético Nacional que le ganó la final de Copa BetPlay 2024 a América de Cali. | Foto: Colprensa-Bernardo Peña-El País