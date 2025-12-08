4:50 p.m.: Estos son los dos partidos que se jugarán este lunes:

A partir de las 5:15 p.m., de este lunes, 8 de diciembre de 2025, se juegan en simultáneo dos partidos del grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Si Junior gana o empata con Medellín, irá a la final; si Nacional le gana a América y Junior pierde con Medellín, el verde puede ir a la final por diferencia de gol.

Tomando en cuenta esto, le mostramos el en vivo de la tabla de posiciones en el grupo A de cuadrangulares. Cada gol, en los dos partidos, será fundamental para definir al finalista.

Minuto a minuto: tabla de posiciones del grupo A en cuadrangulares

MED 2 - 0 JUN

AME 2 - 1 NAC

6:12 p.m.

Acaba el primer tiempo en Medellín (MED 2-0 JUN)

El primer tiempo en Medellín acabó después debido a la adición. Con las dos primeras partes finalizadas, así va la tabla de posiciones parcial:

Junior: 11 PT| 6 PJ | 7 GF | 6 GC | +1 DG América: 8 PT | 6 PJ | 7 GF | 7 GC | 0 DG Nacional: 8 PT | 6 PJ | 6 GF | 6 GC | 0 DG Medellín; 5 PT | 6 PJ | 5 GF | 6 GC | -1 DG

6:10 p.m.

Gol de Medellín (MED 2-0 JUN)

Tormenta para Junior en el Atanasio. Sin embargo, Nacional va perdiendo con América, que ya están en el descanso, y el tiburón sigue siendo finalista parcial.

Junior: 11 PT| 6 PJ | 7 GF | 6 GC | +1 DG América: 8 PT | 6 PJ | 7 GF | 7 GC | 0 DG Nacional: 8 PT | 6 PJ | 6 GF | 6 GC | 0 DG Medellín; 5 PT | 6 PJ | 5 GF | 6 GC | -1 DG

6:04 p.m.

Acaba el primer tiempo en Cali (AME 2-1 NAC)

5:55 p.m.

Junior bota penal (MED 1-0 JUN)

Eder Chaux le atajó el penal a Edwin Herrera y todo sigue igual.

5:47 p.m.

Gol de Nacional (AME 2 - 1 NAC)

Nacional descuenta pero aún no le alcanza:

Junior: 11 PT| 6 PJ | 7 GF | 5 GC | +2 DG América: 8 PT | 6 PJ | 7 GF | 7 GC | 0 DG Nacional: 8 PT | 6 PJ | 6 GF | 6 GC | 0 DG Medellín; 5 PT | 6 PJ | 4 GF | 6 GC | -2 DG

5:45 p.m.

Gol de Medellín (MED 1-0 JUN)

Medellín vence a Junior, de manera parcial, pero como Nacional va perdiendo con América, el tiburón sigue en la final.

Junior: 11 PT| 6 PJ | 7 GF | 5 GC | +2 DG América: 8 PT | 6 PJ | 7 GF | 6 GC | +1 DG Nacional: 8 PT | 6 PJ | 5 GF | 6 GC | -1 DG Medellín; 5 PT | 6 PJ | 4 GF | 6 GC | -2 DG

5:38 p.m.

Otro gol de América (AME 2-0 NAC)

Junior respira, Nacional sufre. Así va la tabla de posiciones:

Junior: 11 PT| 6 PJ | 7 GF | 4 GC | +3 DG América: 8 PT | 6 PJ | 7 GF | 6 GC | +1 DG Nacional: 8 PT | 6 PJ | 5 GF | 6 GC | -1 DG Medellín; 2 PT | 6 PJ | 3 GF | 6 GC | -3 DG

5:35 p.m.

Gol de América de Cali (AME 1-0 NAC)

Con ese tanto de América a Nacional, y el empate parcial de Medellín con Junior, así va la tabla de posiciones:

Junior: 11 PT| 6 PJ | 7 GF | 4 GC | +3 DG América: 8 PT | 6 PJ | 6 GF | 6 GC | 0 DG Nacional: 8 PT | 6 PJ | 5 GF | 5 GC | 0 DG Medellín; 2 PT | 6 PJ | 3 GF | 6 GC | -3 DG

5:34 p.m.

Empate a cero en los dos partidos

No hay nada para nadie aún. Junior es parcialmente finalista.

5:15 p.m.

Arrancan los partidos en Cali y Medellín

Empiezan las emociones para conocer al segundo finalista de la Liga BetPlay.

5:00 p.m.:

Así está la tabla de posiciones antes del inicio de los dos partidos

Junior: 11 PT| 5 PJ | 7 GF | 4 GC | +3 DG Nacional: 8 PT | 5 PJ | 5 GF | 4 GC | +1 DG América: 5 PT | 5 PJ | 5 GF | 6 GC | -1 DG Medellín; 2 PT | 5 PJ | 3 GF | 6 GC | -3 DG

4:50 p.m.:

Estos son los dos partidos que se jugarán este lunes:

América de Cali vs. Atlético Nacional - estadio Pascual Guerrero de Cali

Medellín vs. Junior - estadio Atanasio Girardot de Medellín

Previa de la fecha 6 en el grupo A

Deportes Tolima espera a Junior o Nacional en la gran final

Se esperaba que el grupo A, mejor conocido como el de la muerte, tuviera definición hasta la última fecha. Esto por los cuatro equipos que lo conforman, tomando en cuenta que son históricos y campeones del FPC.

Al final, solo llegan dos con vida, luego de cinco jornadas, a la sexta y última fecha: Junior y Nacional.

Las mejor opción la tiene Junior: si gana o empata con Medellín será finalista. Incluso, puede llegar a perder en el Atanasio, aunque dependería del juego de Nacional.

A Junior le sirven los tres resultados para ir a la final. Eso sí, si pierde debe esperar lo que ocurra con Nacional y América. | Foto: Colprensa: Jairo Cassiani

Para que Nacional vaya a la final contra Tolima, debe ganarle a América, que Junior pierda con Medellín, y superar por diferencia de gol al tiburón.

Nacional debe ganar en su visita a América de Cali. | Foto: Colprensa: Jairo Cassiani