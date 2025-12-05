Suscribirse

¿Qué necesita Atlético Nacional, contra América de Cali, para jugar la final de la Liga BetPlay con Tolima?

El verde solo tiene un camino. Además, debe esperar lo que ocurra en el juego de Junior.

Redacción Deportes
5 de diciembre de 2025, 10:39 p. m.
Cuentas para que Nacional de el batacazo en el grupo A y juegue la final de Liga BetPlay contra Tolima.
Cuentas para que Nacional dé el batacazo en el grupo A y juegue la final de Liga BetPlay contra Tolima | Foto: Colprensa.

Con el triunfo de Atlético Nacional sobre Medellín, el pasado jueves 4 de diciembre, en la quinta fecha del grupo A en cuadrangulares, el verde llega con vida a la última fecha. De hecho, solo Nacional y Junior tienen posibilidades de avanzar a la gran final.

Pero Nacional no la tiene fácil, y menos porque le asoma un clásico contra América en Cali. Los escarlatas, al igual que Medellín, ya están eliminados, pero son jueces y pueden mandar la parada de cara a la sexta fecha.

¿Qué debe hacer Nacional, contra América, para ir a la final contra Tolima?

Ganar, no tiene de otra. Si pierde o empata ante los escarlatas quedará eliminado automáticamente. Sin embargo, ahí no para la cosa, porque además de ganarle al América, debe esperar que Junior pierda sí o sí ante Medellín en el Atanasio Girardot.

Nacional debe ganar y depende de lo que pase con Junior y Medellín.
Nacional debe ganar y depende de lo que pase con Junior y Medellín. | Foto: Colprensa.

Cabe recordar que tras cinco fechas, Junior es líder del grupo A en cuadrangulares, con 11 puntos. Lo sigue Nacional, con ocho; América, con cinco; y Medellín, con dos. Es decir, el verde solo podrá alcanzar en unidades al tiburón, no superarlo, por lo que la diferencia de gol sería crucial.

Así está la tabla de posiciones en el grupo A de cuadrangulares de cara a la fecha 6:

Para ir a la final de la Liga BetPlay, Atlético Nacional debe vencer sí o sí al América y:

  • Esperar que Junior pierda sí o sí contra Medellín
  • La diferencia de gol será clave. Ganar por varios goles a América, que Junior pierda por varios goles con Medellín.

Para ir a la final de la Liga BetPlay, Junior debe empatar y ganar con Medellín y no dependerá de nada. En caso de perder:

  • Que Nacional pierda o o empate con América
  • Que Nacional gane, pero no lo supere en diferencia de gol
Junior es el equipo con más chances de jugar la final ante Tolima.
Junior es el equipo con más chances de jugar la final ante Tolima. | Foto: Colprensa.

Programación de la sexta fecha, en el grupo A, en la Liga BetPlay 2025-ll:

  • Lunes, 8 de diciembre de 2025: América de Cali vs. Inglaterra (5:15 p.m.)
  • Lunes, 8 de diciembre de 2025: Medellín vs. Junior (5:15 p.m.)

Tolima espera en la final

El Deportes Tolima, que dirige Lucas González, ganó el grupo B de los cuadrangulares finales en Liga BetPlay a falta de una fecha. Bucaramanga, Santa Fe y Fortaleza no pudieron hacer nada ante la contundencia del elenco pijao.

Eso quiere decir que, desde ya, Lucas González analiza sus dos posibles rivales en la gran final de la competencia. Sin Medellín ni América en el radar, y con la tranquilidad de estar clasificado una fecha antes, el técnico puede observar más tranquilo.

