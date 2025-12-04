La tabla del grupo A tras el Junior vs. América en Liga BetPlay: solo dos llegan vivos a la sexta fecha

Este jueves, 4 de diciembre de 2025, se jugó la quinta fecha del grupo A, en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Junior de Barranquilla recibió a América de Cali, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y dio un golpe de autoridad.

En concreto, el tiburón remontó un marcador en contra de 1-0, acabó ganando 2-1 y aseguró estar con vida de cara a la última fecha del grupo A. Por su parte, América de Cali ya está eliminado, al igual que Deportivo Independiente Medellín.

Junior le dio la estocada a América y lo eliminó de cuadrangulares. | Foto: Colprensa

Tabla de posiciones del grupo A

Junior es líder con 11 puntos, seguido de Nacional que tiene 8. América asoma tercero con 5 y Medellín cierra la zona con 2 unidades.

Eso quiere decir que la diferencia de gol empieza a ser fundamental y hay dos caminos para conocer al finalista del grupo A en la sexta fecha:

Si Junior gana o empata en su visita a Medellín, será finalista de la Liga BetPlay pase lo que pase con Nacional y América. Si pierde, y Nacional pierde o empata, será finalista.

Nacional solo será finalista si le gana a América, Junior pierde con Medellín y el verdolaga se impone por ítem de desempate.

Hasta el final, sí resultó siendo el grupo A el de la muerte. Cuatro gigantes del FPC protagonizaron duelos llamativos que acabaron siendo tendencia en varios tramos. Junior y Nacional tienen viva la esperanza.

Todo se definirá en la sexta fecha

Más temprano, este mismo jueves, Nacional dio un golpe de autoridad sobre su clásico antioqueño, Medellín. Con la victoria del verde por 2-1, aseguró que todo se defina en la sexta y última fecha del cuadrangular A, con programación aún por confirmar por parte de Dimayor.

Nacional celebrando su triunfo sobre Medellín. | Foto: David Jaramillo - Colprensa.

También hay algo importante, y es que la eliminación de Medellín toma por sorpresa a más de uno. Quedó líder del todos contra todos, obtuvo ventaja deportiva, pero su desempeño en los cuadrangulares fue bastante criticado.