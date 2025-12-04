Suscribirse

Del Nacional vs. Medellín salió el primer eliminado en el grupo A de la Liga BetPlay: sorpresa total

Nacional y Medellín protagonizaron un emocionante clásico en el Atanasio. El ganador sigue con vida, y el perdedor se despide de la estrella de navidad.

Redacción Deportes
5 de diciembre de 2025, 1:35 a. m.
Clásico Nacional vs. Medellín por cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-ll.
Clásico Nacional vs. Medellín por cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Noche de clásico paisa en el estadio Atanasio Girardot. Este jueves, 4 de diciembre de 2025, Atlético Nacional ejerció como local ante Medellín, por la quinta fecha de los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay. Al final, el verde ganó 2-1.

Ese resultado deja oficialmente al primer eliminado del grupo A: para sorpresa de varios es el Deportivo Independiente Medellín, que acabó como líder en el todos contra todos, ostentaba ventaja deportiva, pero tras cinco fechas solo suma 2 puntos de 15 posibles.

Deportivo Independiente Medellín se queda sin final en la Liga BetPlay 2025-ll.
Deportivo Independiente Medellín se queda sin final en la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Tabla de posiciones tras el clásico Nacional vs. Medellín

Con Medellín sin chances, el grupo A, denominado luego del sorteo de cuadrangulares como el de la muerte, tiene solo a tres equipos con vida: Junior de Barranquilla, Atlético Nacional y América de Cali. De esos tres saldrá el rival de Tolima, que ya ganó el grupo B, en la gran final de la Liga BetPlay.

Cabe recordar que el clásico entre Nacional y Medellín arrancó a las 6:30 p.m. de este jueves. Sin embargo, a las 8:35 p.m., minutos después, empezará en Barranquilla el partido entre Junior y América de Cali por la misma quinta fecha.

Parcialmente, pendiente del partido entre Junior y América, el tiburón es líder con 8, seguido de Nacional con los mismos 8, y tercero aparece América con 5.

Eso deja una ecuación muy clara: pase lo que pase entre tiburones y escarlatas, el finalista del grupo A se definirá en la sexta fecha. Sin Medellín con la ventaja deportiva (punto invisible), la diferencia de gol empieza a ser factor fundamental.

Nacional hizo la tarea y llega con vida a la sexta fecha de los cuadrangulares finales en Liga BetPlay 2025-ll.
Nacional hizo la tarea y llega con vida a la sexta fecha de los cuadrangulares finales en Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Medellín eliminado en liga, pero aún vivo en Copa BetPlay

No ha sido un 2025 fácil para Deportivo Independiente Medellín, en lo absoluto. Perdió la final de la Liga BetPlay, en el apertura, contra Santa Fe en casa. Ahora, a pesar de acabar líder del todos contra todos en el clausura, queda eliminado a falta de una fecha y con ventaja deportiva a bordo. Sin embargo, asoma el último cartucho para Alejandro Restrepo y los suyos.

Les falta jugar la final de Copa BetPlay 2025 ante Atlético Nacional. Nuevamente, el clásico paisa en una final de torneos FPC, tras la del apertura 2004 que ganó Medellín y que significó la cuarta estrella poderosa.

¿Logrará Medellín imponerse ante Nacional, en Copa, y acabar de mejor manera el 2025? Todo el país tiene puestos sus ojos en uno de los encuentros más importantes del año.

