Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima jugaron el partidazo de la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares de la Liga Betplay. El club bumangués fue local en el estadio Américo Montanini y el equipo tolimense fue por el empate o la victoria para definitivamente clasificar anticipadamente a la final.

Desde el primer minuto, fue un partido apretado y muy táctico entre Lucas González y Leonel Álvarez. Los dos entrenadores optaron por planes conservadores y mantener el cero era prioritario en un juego tan definitivo como el de la quinta fecha. Con su hinchada apoyando en las gradas, Atlético Bucaramanga intentó hacer daño en el arco de Neto Volpi con algunas escaramuzas.

Deportes Tolima, por su parte, intentó hacer un juego más limpio con la pelota, saliendo desde atrás con seguridad y tratando de superar la marca en el bloque medio del Bucaramanga, que tampoco cedía en su plan defensivo de mantener el cero. Eso permitió un 0-0 intenso, pero quebrado en el ritmo y detenido con la posesión lenta, lejos de los arcos de Aldair Quintana y Neto Volpi.

El visitante anticipó las intenciones de ataque del rival y dio muestras de sus avances tácticos con el tablero de Lucas González, que fue fiel a su premisa de posesión y salir tocando, perdiendo algunos balones, pero siempre recuperando, evitando el contacto de Neto Volpi en el arco, mientras ya se miraba cómo solucionar en el frente de ataque.

Un segundo tiempo con más afán para Atlético Bucaramanga

Al final, el 0-0 le servía al Deportes Tolima para lograr los 11 puntos en la tabla del grupo B y le sería suficiente para clasificar a la final de forma anticipada en Bucaramanga. Es decir, el local sí o sí necesitaba el triunfo para seguir con vida y no cerrar esta zona de competencia anticipadamente.

Fue por eso que el Bucaramanga salió a arriesgar un poco más en el ataque, pero dejó ver algunas complicaciones en la transición que le hacía una posesión ofensiva fugaz, con jugadores muy abiertos de banda al interior y una defensa zonal destruyendo esos mismos avances. Figuras como Fabián Sambueza y Luciano Pons no lograron una conexión eficaz para derribar la muralla de Lucas González.

Sobre el minuto 73, Bucaramanga hizo algunas combinaciones e intentó con algunos balones desde los costados, pero sin ningún problema para Neto Volpi. Por su parte, Tolima trataba de aprovechar los espacios del local, pero algo lejos del arco de Aldair Quintana.

Sobre el minuto 78, por fin aparecieron las figuras del Bucaramanga tras pase de Sambueza a Pons, pero la pelota de Luciano dio en el palo y fue la jugada más clara del Bucaramanga en el partido. De a poco, Tolima fue cediendo y la presión del ‘Leopardo’ aumentó en búsqueda del 1-0.

