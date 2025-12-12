Lista de refuerzos en Atlético Nacional para 2026: dan 6 nombres y 3 tienen pasado en Selección Colombia

A Atlético Nacional le quedan solo dos partidos por jugar en este 2025, y ambos serán válidos contra Medellín por la final de Copa BetPlay (ida y vuelta). Sin embargo, el tema de refuerzos en el verde de Antioquia, para 2026, es un tema constante y vienen dando nombres importantes que aparecen como rumores.

Cabe recordar que Atlético Nacional ya aseguró presencia en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, en caso de que Deportes Tolima quede campeón de la Liga BetPlay ante Junior, liberará un cupo en la reclasificación y este sería tomado por el verde. Es decir, Nacional iría a fase previa de Libertadores; aunque para cualquiera de las dos competencias necesitará refuerzos.

La lista de seis nombres que suenan para llegar a Atlético Nacional en 2026

Fue el periodista Juan David Londoño, en el espacio Es Un Hecho de As Colombia, quien dio la lista de seis nombres que suenan como refuerzos para Atlético Nacional en 2026. No son confirmados y, de hecho, fue claro al afirmar que algunos acercamientos estarían complicados.

Santiago Arias (lateral) Mateo Puerta (lateral) Johan Rojas (volante) Cristian Chicho Arango (delantero) Luis Fernando Muriel (delantero) Washington Ortega (portero)

Londoño hizo varias aclaraciones al respecto. Por ejemplo, la idea de Nacional es tener dos laterales contando al que ya está en nómina, o sea Andrés Felipe Román. En caso de que se concrete Santiago Arias, o Mateo Puerta, es para que hagan recambio de Román.

Respecto a Johan Rojas y Cristian El Chicho Arango, reveló que en los últimos días las partes se habrían distanciado. Resta esperar lo que ocurra en las próximas semanas en cuanto a esos dos nombres.

Por último, Luis Fernando Muriel, a quien vienen vinculando en presunto interés con diferentes equipos en Colombia, y Washington Ortega. Eso sí, se detalla que el verde estaría buscando refuerzos en varias de sus líneas.

Luis Fernando Muriel sería otro de los posibles fichajes en carpeta de Atlético Nacional. | Foto: Getty Images y escudo oficial de Atlético Nacional.

¿Alfredo Morelos y Camilo Cándido seguirán en Nacional para 2026?

Ahora bien, hay dos nombres que aparecen como duda en Atlético Nacional de cara al 2026: el delantero Alfredo Morelos, que está en préstamo desde Santos (Brasil) y donde tiene contrato hasta diciembre de 2026; y el lateral Camilo Cándido, cedido desde Cruz Azul (México) y donde ostenta vínculo hasta el mismo diciembre de 2026.

Alfredo Morelos aún tiene contrato con Santos de Brasil. | Foto: Getty Images y escudo Santos de Brasil.