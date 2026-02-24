Deportes

Medellín se deshizo de Liverpool en Copa Libertadores: ¿Cuál será su rival en fase 3?

El poderoso celebra a nivel internacional y está un paso más cerca de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026.

Redacción Deportes
24 de febrero de 2026, 9:39 p. m.
Medellín vs. Liverpool por la Copa Libertadores.
Medellín vs. Liverpool por la Copa Libertadores. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Deportivo Independiente Medellín avanza a la tercera fase de la Copa Libertadores 2026. Eliminó a Liverpool de Uruguay luego de empatar 0-0 este martes, 24 de febrero, en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, la ida disputada en Montevideo el pasado 17 de febrero dejó como ganador al poderoso por 1-0.

Es una excelente noticia para Medellín, que viene de partidos complicados donde los resultados no se le estaban dando de la manera que esperaban. Su entrenador Alejandro Restrepo, y todo el equipo en general, tienen un respiro y siguen con paso firme en la intención de obtener un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Deportivo Independiente Medellín aseguró, como mínimo, Copa Sudamericana 2026.
Deportivo Independiente Medellín aseguró, como mínimo, Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Respecto al partido de este martes, las emociones no faltaron pero fueron sin efectividad. No es que los equipos no hayan tenido opciones o que el juego haya sido pálido, es que la pelota no quiso entrar a pesar de los esfuerzos de ambas delanteras.

Liverpool era el de la necesidad, pues perdió 2-1 en casa ya ahora llegaba a la capital antioqueña con la obligación de revertir la situación. Pero Medellín no se dejó amedrentar, defendió como debía o tuvo la complicidad de su arquero para evitar el batacazo ante sus hinchas.

