Medellín se deshizo de Liverpool en Copa Libertadores: ¿Cuál será su rival en fase 3?

Deportivo Independiente Medellín avanza a la tercera fase de la Copa Libertadores 2026. Eliminó a Liverpool de Uruguay luego de empatar 0-0 este martes, 24 de febrero, en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, la ida disputada en Montevideo el pasado 17 de febrero dejó como ganador al poderoso por 1-0.

Es una excelente noticia para Medellín, que viene de partidos complicados donde los resultados no se le estaban dando de la manera que esperaban. Su entrenador Alejandro Restrepo, y todo el equipo en general, tienen un respiro y siguen con paso firme en la intención de obtener un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Deportivo Independiente Medellín aseguró, como mínimo, Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Respecto al partido de este martes, las emociones no faltaron pero fueron sin efectividad. No es que los equipos no hayan tenido opciones o que el juego haya sido pálido, es que la pelota no quiso entrar a pesar de los esfuerzos de ambas delanteras.

Liverpool era el de la necesidad, pues perdió 2-1 en casa ya ahora llegaba a la capital antioqueña con la obligación de revertir la situación. Pero Medellín no se dejó amedrentar, defendió como debía o tuvo la complicidad de su arquero para evitar el batacazo ante sus hinchas.

La lluvia también fue protagonista en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En un tramo largo, las cámaras de la transmisión oficial del evento dejaban ver cómo el agua tuvo un lugar especial en el desarrollo del compromiso. Eso sí, la grama del recinto deportivo antioqueño no se vio perjudicada en ningún momento.

¿Contra quién le toca jugar a Medellín en la tercera ronda de la Copa Libertadores?

Aún se desconoce con exactitud, pero está entre dos equipos: Guaraní de Paraguay o Juventud de Uruguay. Dichos clubes jugarán la vuelta de la segunda ronda el próximo jueves 26 de febrero en Asunción. El global va empatado 0-0.

Además, Medellín ya aseguró como mínimo su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en caso de caer en la fase 3 de la Copa Libertadores.

Datos generales que dejó el duelo entre Medellín y Liverpool en Copa Libertadores

Marcador final : Medellín 0 (2) - (1) 0 Liverpool

: Medellín 0 (2) - (1) 0 Liverpool Fecha : 24 de febrero de 2026 (segunda fase de la Copa Libertadores - vuelta)

: 24 de febrero de 2026 (segunda fase de la Copa Libertadores - vuelta) Estadio : Atanasio Girardot de Medellín

: Atanasio Girardot de Medellín Alineaciones:

Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortíz; Esneyder Mena, Halam Loboa, Frank Fabra, Léider Berrío; John Montano, Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

Liverpool: Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain, Santiago Strasorier; Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal, Diego Romero Lanz; Federico Martínez, Rubén Bentancourt, Facundo Barceló. DT: Camilo Speranza.