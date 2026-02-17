Agónico triunfo de Medellín ante Liverpool en Libertadores: el poderoso saca oro de Uruguay

La noche en Montevideo tuvo de todo: tensión, polémica, goles anulados y una definición que se resolvió en el último suspiro. Independiente Medellín resistió, sufrió y terminó celebrando un triunfo que puede marcar su camino en la Copa Libertadores. El equipo antioqueño se impuso ante Liverpool en territorio uruguayo y regresará a casa con una ventaja que supo construir con carácter.

Resistencia roja en medio de la tormenta

El arranque fue un aviso de lo que vendría. Apenas a los cinco minutos, Liverpool estuvo a centímetros de abrir el marcador. Renzo Machado ganó por arriba en el área y obligó al arquero Salvador Ichazo a exigirse; el balón terminó estrellándose contra el poste izquierdo y el Medellín respiró aliviado.

El conjunto colombiano respondió poco después. Sobre el minuto 11, Didier Moreno probó desde la frontal en la primera aproximación clara del visitante, pero Martín Campaña controló el remate junto a su palo derecho.

Durante la primera media hora, el equipo uruguayo inclinó la cancha y generó las ocasiones más claras. Sin embargo, el Medellín logró sostener el empate gracias a orden defensivo y a la seguridad de su guardameta.

La tensión aumentó antes del descanso. En el minuto 40, el técnico Alejandro Restrepo fue expulsado tras una acción en la que, según el árbitro, demoró la reanudación al retener el balón en un saque de banda. La jugada fue revisada y la decisión se mantuvo.

Pese al desconcierto, el equipo paisa logró irse al entretiempo sin goles, incluso después de otra llegada peligrosa del rival en el 42.

Drama, VAR y un final de infarto

La segunda mitad comenzó con intensidad. Un disparo potente al minuto 49 estuvo cerca de romper el cero, pero el verdadero golpe llegó en el 51. Francisco Fydriszewski apareció tras un envío largo desde la mitad del campo, controló con espacio dentro del área y definió cruzado para silenciar el estadio. El Medellín se ponía arriba de manera inesperada (0 - 1).

La alegría duró poco. En el 63, Santiago Strasorier empató con un cabezazo que dejó sin opciones a Ichazo y descolocó a la defensa roja. El partido volvió a quedar abierto (1 - 1).

El equipo colombiano volvió a ilusionarse en el 76, cuando celebró un tanto que fue invalidado porque el balón habría salido del campo antes del centro. Más adelante, al minuto 85, rozó nuevamente el gol en una jugada que pasó muy cerca.

El desenlace fue digno de una noche copera. En el tiempo añadido, al 90+2, el Medellín volvió a celebrar con grito de gol, pero el árbitro anuló inicialmente la acción.

Tras revisar el VAR, cambió su decisión y validó el tanto, el cual aseguró la victoria del DIM (1 - 2). El grito contenido se transformó en festejo definitivo.

Con este resultado, el equipo antioqueño dio un paso clave y ahora tendrá la oportunidad de asegurar su clasificación en casa. El próximo martes 24 de febrero a las 7:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, buscará sellar ante su gente una serie que comenzó con sufrimiento y terminó con oro puro en Uruguay.