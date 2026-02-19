Deportes Tolima también saca la cara por Colombia: gol con el que venció a Táchira en Libertadores

Deportes Tolima se suma y también deja el nombre de Colombia por todo lo alto. Este jueves, 19 de febrero de 2026, visitó a Deportivo Táchira por la ida de la fase previa en la Copa Libertadores.

Fue un partido complicado para el cuadro pijao, que en varios tramos trató de abrir el marcador pero no encontraba la efectividad. Eso ante un Deportivo Táchira que sabía la calidad de rival que tenía al frente, y que buscaba mantener en cero su arco con esperanza de la vuelta en Ibagué.

El primer tiempo acabó 0-0 pero se divisaba una segunda mitad que no iba a defraudar, con dos equipos buscando la victoria y tratando de avanzar de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Gol de Kelvin Florez con Deportes Tolima ante Deportivo Táchira

El reloj marcaba 64′ en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal, Venezuela. Tolima atacaba por derecha y Kelvin Florez aprovechó que el balón quedó a merced de cara al arco defendido por el portero Jesús Camargo. Marco el 1-0 que fue suficiente.

¡ARRIBA TOLIMA! Kelvin Flórez llegó por el segundo palo para empujarla y anotar el 1-0 vs. Táchira en la Fase 2.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Rh6Xqsj2xc — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026

De ahí en adelante hubo más intentos para el pijao, aunque Táchira también trataba de hacer frente a la derrota en busca del empate. Eso hizo que el cuadro venezolano quedara expuesto en defensa, pero Tolima no capitalizó las que tuvo para ampliar el marcador.

Final del partido y Deportes Tolima saca oro de Venezuela. Lucas González y sus dirigidos ven con buenos ojos la vuelta, en su casa y ante su público, para seguir avanzando en la fase previa de la Copa Libertadores.

Se trató de una semana redonda para los equipos colombianos en el máximo torneo de clubes en Sudamérica. El pasado martes, 17 de febrero, Deportivo Independiente Medellín venció a Liverpool en Uruguay por 2-1.

¿Cuándo es la vuelta entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira?

El 26 de febrero de 2026, a las 7:30 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El vinotinto y oro va con ventaja 1-0.

Datos generales que dejó el Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima

Marcador final : Deportivo Táchira 0 - 1 Deportes Tolima

: Deportivo Táchira 0 - 1 Deportes Tolima Fecha :19 de febrero de 2026 - ronda previa de la Copa Libertadores (ida)

:19 de febrero de 2026 - ronda previa de la Copa Libertadores (ida) Estadio : Polideportivo de Pueblo Nuevo

: Polideportivo de Pueblo Nuevo Alineaciones:

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Delvin Alfonzo, Guillermo Fratta, Juan David Sánchez Contreras, Lautaro Lusnig; Carlos Calzadilla, Agustín Pérez Siri, Carlos Sosa, Gustavo Lozano, Adalberto Peñaranda; Rodrigo Pollero. DT: Álvaro Recoba.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Adrián Parra, Cristian Trujillo, Jersson González, Edward López, Juan Pablo Nieto; Luis Sandoval. DT: Lucas González.