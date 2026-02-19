Deportes

Deportes Tolima también saca la cara por Colombia: gol con el que venció a Táchira en Libertadores

Kelvin Florez puso a celebrar al pijao, que se lleva una importante victoria para el juego de vuelta en casa.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
19 de febrero de 2026, 9:42 p. m.
Deportes Tolima venció a Deportivo Táchira en la fase previa de la Copa Libertadores.
Deportes Tolima venció a Deportivo Táchira en la fase previa de la Copa Libertadores. Foto: Izq: transmisión ESPN / Der: prensa Deportes Tolima.

Deportes Tolima se suma y también deja el nombre de Colombia por todo lo alto. Este jueves, 19 de febrero de 2026, visitó a Deportivo Táchira por la ida de la fase previa en la Copa Libertadores.

Fue un partido complicado para el cuadro pijao, que en varios tramos trató de abrir el marcador pero no encontraba la efectividad. Eso ante un Deportivo Táchira que sabía la calidad de rival que tenía al frente, y que buscaba mantener en cero su arco con esperanza de la vuelta en Ibagué.

El primer tiempo acabó 0-0 pero se divisaba una segunda mitad que no iba a defraudar, con dos equipos buscando la victoria y tratando de avanzar de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Gol de Kelvin Florez con Deportes Tolima ante Deportivo Táchira

El reloj marcaba 64′ en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal, Venezuela. Tolima atacaba por derecha y Kelvin Florez aprovechó que el balón quedó a merced de cara al arco defendido por el portero Jesús Camargo. Marco el 1-0 que fue suficiente.

Deportes

Lanús frena en seco a Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana: gol definitivo en un partidazo

Deportes

Junior de Barranquilla reclama deuda que salpica a Botafogo: directivo contó qué pasó

Deportes

Brasil ahonda la crisis de Colombia: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20

Deportes

Baja confirmada en Atlético Nacional para Copa Sudamericana: Millonarios lo celebra

Deportes

Titular de Selección Colombia se lesionó en Europa: parte médico preocupa para fecha Fifa

Deportes

Chilavert desata polémica mundial: defendió a Prestianni y calificó de “mono” a Vinícius Jr.

Deportes

Luis Díaz vivió el entrenamiento más caótico de su carrera: video muestra las condiciones extremas

Deportes

Dayro Moreno falló debajo del arco: video del gol que desperdició con Once Caldas ante Tolima

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras la reacción del Medellín en Cúcuta y Bucaramanga vs. Tolima

Deportes

La tabla de la Liga tras el partido Pereira vs. Junior; la joya de Muriel y el empate del Tolima en Bogotá

De ahí en adelante hubo más intentos para el pijao, aunque Táchira también trataba de hacer frente a la derrota en busca del empate. Eso hizo que el cuadro venezolano quedara expuesto en defensa, pero Tolima no capitalizó las que tuvo para ampliar el marcador.

Final del partido y Deportes Tolima saca oro de Venezuela. Lucas González y sus dirigidos ven con buenos ojos la vuelta, en su casa y ante su público, para seguir avanzando en la fase previa de la Copa Libertadores.

Se trató de una semana redonda para los equipos colombianos en el máximo torneo de clubes en Sudamérica. El pasado martes, 17 de febrero, Deportivo Independiente Medellín venció a Liverpool en Uruguay por 2-1.

Agónico triunfo de Medellín ante Liverpool en Libertadores: el poderoso saca oro de Uruguay

¿Cuándo es la vuelta entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira?

El 26 de febrero de 2026, a las 7:30 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El vinotinto y oro va con ventaja 1-0.

Datos generales que dejó el Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima

  • Marcador final: Deportivo Táchira 0 - 1 Deportes Tolima
  • Fecha:19 de febrero de 2026 - ronda previa de la Copa Libertadores (ida)
  • Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo
  • Alineaciones:

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Delvin Alfonzo, Guillermo Fratta, Juan David Sánchez Contreras, Lautaro Lusnig; Carlos Calzadilla, Agustín Pérez Siri, Carlos Sosa, Gustavo Lozano, Adalberto Peñaranda; Rodrigo Pollero. DT: Álvaro Recoba.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Adrián Parra, Cristian Trujillo, Jersson González, Edward López, Juan Pablo Nieto; Luis Sandoval. DT: Lucas González.

Más de Deportes

Lanús vs. Flamengo por la final de ida en la Recopa Sudamericana 2026.

Lanús frena en seco a Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana: gol definitivo en un partidazo

Directivo de Junior reveló la deuda que tiene Botafogo por Jordan Barrera.

Junior de Barranquilla reclama deuda que salpica a Botafogo: directivo contó qué pasó

Gol de Brasil para vencer a Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20.

Brasil ahonda la crisis de Colombia: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20

Baja confirmada en Atlético Nacional para el partido contra Millonarios en Sudamericana.

Baja confirmada en Atlético Nacional para Copa Sudamericana: Millonarios lo celebra

Selección Colombia sufrió la lesión de uno de sus titulares: duda para amistosos de marzo.

Titular de Selección Colombia se lesionó en Europa: parte médico preocupa para fecha Fifa

Jose Luis Chilavert se despachó contra Vinícius y Kylian Mbappé

Chilavert desata polémica mundial: defendió a Prestianni y calificó de “mono” a Vinícius Jr.

BREMEN, GERMANY - FEBRUARY 14: Luis Diaz of Munich reacts during the Bundesliga match between SV Werder Bremen and FC Bayern München at Weserstadion on February 14, 2026 in Bremen, Germany. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

Luis Díaz vivió el entrenamiento más caótico de su carrera: video muestra las condiciones extremas

BREMEN, GERMANY - FEBRUARY 14: Luis Diaz of FC Bayern Munich celebrates following the team's victory in the Bundesliga match between SV Werder Bremen and FC Bayern M�nchen at Weserstadion on February 14, 2026 in Bremen, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Bayern Múnich vs. Frankfurt: canal y hora para ver a Luis Díaz peleando por la Bundesliga

James Rodríguez cuenta los días para hacer su estreno con Minnesota United.

Aunque ya tiene la visa, James Rodríguez no podrá debutar: Minnesota United explicó la razón

Noticias Destacadas