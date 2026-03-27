Tiger Woods, de los mejores golfistas de la historia, sufrió accidente de tránsito en la Florida: estos son los detalles

Lamentable noticia para el deporte mundial. La superestrella del golf, uno de los mejores de la historia, Tiger Woods, se vio involucrado en un accidente automovilístico, ocurrido en el estado de la Florida, según informan medios de prensa de Estados Unidos citando a autoridades locales.

Las autoridades no detallaron de forma inmediata el estado de salud de Tiger Woods tras el incidente, registrado en Jupiter Island, el área donde reside el golfista, informó la cadena ABC.

Por otra parte, la Oficina del Sheriff del condado de Martin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. CNN indica que el accidente ocurrió este viernes sobre las 2:00 p.m., hora local en Miami, aunque no se saben más detalles.

Tiger Woods en el Championship en el Ritz-Carlton Golf Club (Photo by Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP). Foto: Getty Images via AFP

Tiger Woods, de 50 años de edad, es considerado el mejor golfista de la historia y para muchos está entre los 10 de la historia del deporte, entre los que se encuentran leyendas como Michael Schumacher, Usain Bolt, Michael Phelps, Diego Maradona, Lionel Messi, entre otros.

Caída la tarde en Estados Unidos se prevé una rueda de prensa en la cual se darán más detalles de lo ocurrido.

Otro accidente que sufrió Tiger Woods

Este accidente no es el primero de Tiger Woods, ya que sufrió otro incidente automovilístico en el estado de California en el año 2021, que le dejó graves secuelas en la pierna derecha.

Este viernes 27 de marzo, medios estadounidenses reportaron el hecho. Foto: @NUCLRGOLF

Woods, ganador de 15 torneos de Grand Slam del circuito del golf, necesitó varias cirugías y estuvo cerca de que le amputaran la pierna en California.

Tiger regresó al circuito en el Masters de Augusta de 2022, en el cual terminó en el puesto 47, a pesar de tener dificultades para recorrer a pie en el campo.

En las últimas semanas, Woods trabajaba para regresar a la competición tras una rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo pasado y una operación de espalda en octubre.

BREAKING: New images show the aftermath of the rollover crash involving Tiger Woods in Jupiter Island, Florida. | @TheStoryFNC pic.twitter.com/oQ8LTE1QCf — Fox News (@FoxNews) March 27, 2026

Esta misma semana reapareció en las finales de TGL, una competición bajo techo de golf virtual, y no descartaba tomar la salida en el Masters, que se disputa en abril.

Más accidentes de Tiger Woods

En 2017, Woods también se vio involucrado en un incidente de tráfico en el que fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Posteriormente se declaró culpable de conducción temeraria, pagó una multa de 250 dólares y asistió a una escuela para infractores.