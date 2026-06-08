Junior de Barranquilla vuelve a gritar “campeones” tras haberse coronado este lunes, 8 de junio, en la Liga BetPlay 2026-1, después de vencer al Atlético Nacional en un resultado global de 3-1.

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A pesar de que el conjunto verdolaga se esforzó para conseguir la remontada en el Atanasio Girardot, el conjunto barranquillero, liderado por el técnico Alfredo Arias, supo mantener el resultado que había conseguido en la ida para así coronarse como bicampeón del torneo.

Tras realizar los protocolos de celebración, donde celebraron su estrella número 12, el técnico uruguayo se refirió a lo ocurrido durante el semestre en rueda de prensa.

Allí, Alfredo Arias, visiblemente emocionado, se pronunció sobre lo mucho que “los tiburones” pelearon para poder llegar de nuevo a la cima y a las dificultades que tuvieron durante el campeonato nacional.

Junior celebra su estrella número 12 Foto: Colprensa - David Jaramillo

Los comentarios de Alfredo Arias durante la rueda de prensa

Durante el comienzo de la rueda de prensa, el entrenador Alfredo Arias destacó primero el rendimiento de Atlético Nacional, dándoles el reconocimiento que, según él, lo merecen.

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“La primera palabra que quiero dirigir es a los jugadores del Atlético Nacional y a su cuerpo técnico; alguna vez me ha tocado estar ahí un par de veces y sé lo doloroso que es lo que está pasando por su mente y por su alma. El reconocimiento hacia ellos, porque hicieron un gran partido, la verdad nos pusieron en serios problemas y el reconocimiento a ellos hace más grande nuestra victoria”.

Asimismo, el técnico Arias expresó sobre el mérito que tuvieron los jugadores del Junior de Barranquilla de volver a la cima del fútbol profesional colombiano, luego de un semestre en donde el conjunto barranquillero tuvo varias caídas, tanto en el aspecto nacional como en torneos internacionales.

“Lo hicimos desde el primer día que volvimos de ser campeones, que tuvimos solo cinco días para jugar una supercopa, sin pretemporada, sin tiempo de descanso, y que nos superaron. Y al otro día nos teníamos que levantar y jugar con Tolima, y después con los siguientes rivales. Y ahí hubo que hacer el clic, porque si nos caíamos ahí no hubiésemos llegado”.

Ahora con nuevas miradas puestas, el técnico Arias soltó una frase para lo que se viene para el Junior de Barranquilla y los demás equipos del FPC: “La sensación es la misma; el mérito es de los jugadores. Siempre son los jugadores los que hacen y logran cosas; ellos son los importantes. Ahora vamos por el tricampeonato”.

Alfredo Arias, junto a su cuerpo técnico Foto: Colprensa - David Jaramillo

Sobre el balance que tuvo Junior durante el semestre, el director técnico uruguayo expresó que el equipo tiene los méritos para seguir compitiendo contra los grandes clubes del país.

“No nos sobra nada. Lo primero es aclarar que ganamos este partido y el campeonato sin sobrarnos nada, pero con el esfuerzo, el coraje de estos jugadores, la calidad que tienen, lo lograron”.