Si hubiese que salvar un rendimiento individual de la Selección Colombia tras el amistoso ante Croacia, sería el de Luis Díaz.

Por encima y de lejos, estuvo la figura del Bayern Múnich ante los europeos a los que más de una vez les generó peligro e incomodó durante el tiempo que estuvo en el campo.

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Es más, pudo haber sido protagonista del marcador, si no hubiera sido por Luis Javier Suárez quien erró un pasegol del guajiro a pocos metros del arco rival.

A lo largo de 70 minutos, Díaz Marulanda estuvo en campo. En el tiempo disputado alcanzó a ser calificado con una puntuación de 7.0, luego de 48 toques de balón y haber ejecutado el 87% de los pases.

En lo que concierne a regates, hizo 1/3, pero el que ejecutó le valió aplausos y un Camping World Stadium de pie aplaudiéndolo por la maniobra que hizo para deshacerse de un contrario.

Cuando más apresurado estaba contra la línea, el guajiro sacó sus dotes para lanzar una pirueta que dejó perdido en cuestión de segundos al croata. A la perfección después de un doble toque del balón con los pies, el colombiano siguió en carrera por la banda.

Martin Erlić fue el defensor que sufrió a Díaz y la única manera que tuvo de pararlo fue haciéndole una falta que le significó la tarjeta amarilla al minuto 50.

Luis Díaz fue el jugador que más inquietó a Croacia en el amistoso. Foto: Getty Images

La tribuna más cercana a la acción de Lucho estaba sentada, pero apenas el colombiano sacó de la galera dicha maniobra se paró emocionada por semejante acción del que hoy día es el mejor jugador de la Selección Colombia.

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Aunque no porte la banda de capitán como tal, adentro del campo Luis se siente y comporta como el más rebelde de todos para ir en busca de los resultados de la Tricolor.

A pesar de cargar con una larga lista de partidos en Alemania, el guajiro no baja de nivel ni en los amistosos con Colombia. Durante la noche del jueves se mostró activo, deseoso de ganar y hasta lo molesto ante los errores cometidos.

Fallo de Luis Javier Suárez en amistoso de Colombia ante Croacia le da la vuelta al mundo. Foto: Transmisión oficial RCN.

Carlos Antonio Vélez en su análisis postpartido habló de la figura máxima del plantel. Allí hizo hincapié en la extensa diferencia que se ve entre un jugador de élite, rodeado de compañeros en la misma sintonía, con otros de Colombia que juegan en menor nivel en sus clubes.

“Luis Díaz se ve muy distinto acá y es por el contexto; allá en (Bayern Múnich) tiene un equipo articulado, allá mira y encuentra a Olise, a Harry Kane, a Gnabry; aquí mira y de pronto encuentra a Luis Suárez porque el otro viene caminando", criticó del ‘9′ que pasó una mal día.

"Luis Díaz se ve muy distinto acá y es por el contexto; allá en (Bayern Múnich) tiene un equipo articulado, allá mira y encuentra a Olise, a Harry Kane, a Gnabry; aquí mira y de pronto encuentra a Luis Suárez porque el otro viene caminando, ¿Le vamos a pedir que sea el mismo? No,… pic.twitter.com/kBSRgDa8rC — Win Sports (@WinSportsTV) March 27, 2026

Además, pidió que Néstor Lorenzo buscase la manera de jugar de manera conjunta para sacar el mejor provecho posible a Díaz: “Lo que tenemos que articular es un equipo en donde él esté arropado; no se hacen equipos en torno a las individualidades”, culminó diciendo Vélez.