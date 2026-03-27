Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 28 de marzo; advertencias para cada signo

Walter Mercado, reconocido vidente y referente en el mundo de las predicciones, continúa siendo una figura de gran credibilidad en temas energéticos, pese a su fallecimiento en 2019. Su legado se mantiene vigente gracias a los escritos que dejó y que hoy son compartidos por su familia, con mensajes y recomendaciones para sus seguidores.

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Para el sábado 28 de marzo, se dieron a conocer algunas combinaciones que, según estas interpretaciones, tendrían altas probabilidades de llevarse el premio mayor en sorteos de chance y lotería.

El Nuevo Herald compartió los mensajes para los 12 signos, abriendo paso al siguiente fin de semana.

Aries

“Tu creatividad y tu inventiva se fortalecen lo que te ayudará grandemente a terminar aquello que habías dejado a mitad de realizar. Reconoces que hay cosas en tu vida que debes mejorar ya que forman parte de tu presente y tu futuro. Maduras emocionalmente y te responsabilizas por tus acciones presentes, pasadas y futuras”.

Números de suerte: 7, 11, 38.

Tauro

“Tu seguridad financiera tiene mucho que ver con tu estabilidad en las relaciones familiares. No te apegues tanto a lo material ni dejes que esto te lleve a sentirte mejor o peor que los demás. Tú tienes riquezas espirituales y relaciones muy hermosas que son de incalculable valor. Continúa cultivando tu espiritualidad”.

Números de suerte: 1, 18, 25.

Géminis

“Habrá ahora más comprensión y ternura en tus relaciones sentimentales. Si estás soltero(a), el amor te ronda muy de cerca. No te cierres en tus exigencias y sé más flexible en cuanto a las cualidades que esperas de esa otra persona. No exijas lo que tú no das. En salud, recobras ahora tus energías y vitalidad”.

Números de suerte: 12, 28, 35.

Cáncer

“Un cambio en tu manera de pensar es el que te dará la victoria en el amor. Podrás notar como tus relaciones mejoran ya que recibirás invitaciones de parte de esa persona especial y el ambiente a tu alrededor será de fiesta. Tu familia te apoyará en tus proyectos si le das la oportunidad de conocer tus planes”.

Números de suerte: 12, 35, 7.

Leo

“La energía planetaria hace que tu hogar pase a un primer plano. Lo económico se convierte en tu mayor preocupación, pero no obstante la felicidad reinará en tu vida si sabes establecer un ambiente de paz y cooperación. Dale una nueva oportunidad al amor y acepta esa invitación que ese ser tan especial te está haciendo”.

Números de suerte: 21, 28, 42.

Virgo

“El amor es puesto a prueba una vez más en tu vida. Toda confrontación tendrá consecuencias definitivas ya sea para asegurar un futuro juntos, como para terminar una relación que no tiene sentido alguno continuar. Planifica con anticipación todo proyecto futuro. No esperes a última hora ya que se avecinan muchos cambios positivos”.

Números de suerte: 1, 10, 11.

Libra

“Los asuntos familiares cobran importancia. Aprovecha para establecer nuevos lazos de amor y de amistad para con aquellos que han estado alejados de ti. Sé muy claro al expresar tus sentimientos para que no los malinterpreten. Comunícate con dulzura y diplomacia. Exalta lo bueno que hay en ti. Tú tienes mucho que ofrecer”.

Números de suerte: 9, 18, 6.

Escorpio

“Vigila tu dinero y controla tus gastos. Pasaste por unos días muy complicados y ahora se impone que descanses y repongas las energías perdidas. Las cosas van a mejorar si sabes esperar pacientemente. De nada te valdrá presionar a otros para conseguir tus objetivos. Actúa inteligentemente a favor tuyo”.

Números de suerte: 1, 10, 37.

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Sagitario

“Se cae el velo para que veas la verdad ante ti con claridad y sentido aquellas cosas que te mantenían confundido. Conflictos y malentendidos se aclaran para que puedas seguir adelante con tus planes. Las estrellas influyen favorablemente en tu personalidad y la manera en cómo te expresas. Asuntos legales se resuelven a tu favor”.

Números de suerte: 30, 5, 28.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Llamarás poderosamente la atención de personas influyentes creando situaciones que trabajarán a tu favor. La energía de las estrellas te abre caminos en tu carrera o profesión. Te envuelves en trabajos que tengan que ver con el arte, el diseño, la decoración y las relaciones públicas. El que te ignore es porque te envidia”.

Números de suerte: 6, 8, 44.

Acuario

“Una voz amiga te aconsejará y te ofrecerá su ayuda acerca de algo que deseas resolver lo antes posible. Escucha bien lo que tiene que decir y aplícalo para la solución de tus problemas. Con la energía planetaria exaltada hay mucha actividad en tu ambiente inmediato. Tendrás la oportunidad de demostrar lo que eres capaz de hacer”.

Números de suerte: 7, 10, 21.

Piscis

“Es buen momento para fortalecer y enriquecer tus creencias, tu fe, Piscis. Los retiros, los lugares de meditación serán tu mejor refugio para ponerte en contacto con tu yo interior. Lee, oriéntate, busca otros medios de nutrir tu vida espiritual y de esta manera encontrarás la paz que tanto buscas y necesitas”.

Números de suerte: 26, 5, 3.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.