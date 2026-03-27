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“Me retiro a finales de abril”: Giovanny Ayala anuncia su salida de la música popular. Conozca las razones

El cantante revela la verdad tras su anuncio de retiro a finales de abril. Detalles de su boda, su nuevo éxito para la Selección y su postura ante el género.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

27 de marzo de 2026, 4:20 p. m.
Giovanny Ayala aclara los rumores sobre su retiro de la música.
Giovanny Ayala aclara los rumores sobre su retiro de la música. Foto: x

El reconocido exponente de la música popular Giovanny Ayala ha generado una ola de especulaciones tras sus recientes declaraciones en una entrevista radial, en la que mencionó la fecha de finales de abril como un punto de giro en su carrera. Lo que inicialmente se interpretó como una despedida definitiva de los escenarios, parece responder a una transición personal y espiritual motivada por su próximo compromiso matrimonial.

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En un diálogo con los locutores del programa radial de La Kalle, el intérprete de ‘De qué te las picas’ sorprendió a sus seguidores al mencionar que se retiraría a finales de abril.

Sin embargo, al profundizar en sus razones, Ayala aclaró que este alejamiento temporal está estrictamente ligado a un retiro espiritual, requisito fundamental dentro de los protocolos para contraer matrimonio con su actual pareja.

“Me retiro yo creo que finales de abril porque vamos para un retiro espiritual con mi esposa, son los protocolos para el matrimonio”, afirmó el artista, despejando las dudas sobre un abandono inmediato de su profesión por falta de vigencia.

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No obstante, el cantante no ocultó sentir cierto desgaste tras décadas de trayectoria: “Estoy un poco cansado, (...) si Dios me permite un éxito más, ya me voy más tranquilo”.

Con una metáfora constructivista, Ayala comparó su carrera con la edificación de infraestructura. El artista aseguró que ya ha construido “barrios y condominios” dentro del género popular, refiriéndose a su sólido catálogo de éxitos que lo han mantenido en la cima durante años.

A pesar de manifestar cansancio respecto a la inversión de tiempo y energía que requiere la industria actual, el llanero enfatizó que su deseo es dejar un camino pavimentado para las nuevas generaciones. Su intención parece ser la de entregar un último gran éxito antes de considerar un cese de actividades más prolongado, permitiendo que otros talentos tomen el relevo en la música de despecho.

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El anuncio de su pausa coincide con un momento de evidente distanciamiento entre Ayala y otros referentes del género. Recientemente, varios de los artistas del genero popular entre ellos Paola Jara, Jessi Uribe y Pipe Bueno lanzó una canción conjunta en apoyo a la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Giovanny Ayala, quien no formó parte de dicho proyecto colaborativo, decidió lanzar su propia propuesta independiente titulada ‘Así es que se canta un gol’. Este lanzamiento por separado ha reavivado los comentarios sobre las diferencias personales y profesionales que el cantante ha sostenido con varios colegas de la música popular, marcando una brecha entre Ayala y el resto del gremio.

Por ahora, la prioridad de Ayala parece estar dividida entre los preparativos de su próxima boda y la promoción de su canción mundialista. Aunque sus palabras sobre el “cansancio” dejan una puerta abierta a un retiro futuro.