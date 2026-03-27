Tiger Woods, arrestado tras accidente de tránsito en la Florida: conducía bajo los efectos del alcohol

Primeros reportes tras el accidente de tránsito de Tiger Woods en Estados Unidos. El considerado mejor golfista de la historia fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en el estado de la Florida, este viernes 27 de marzo.

Woods no resultó herido en el accidente; fue detenido después de que el vehículo que conducía golpeara un camión y volcara. El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, declaró que el golfista de 50 años mostró signos de “deterioro de sus facultades”, aunque superó la prueba de alcoholemia.

“Pero cuando llegó el momento de pedirle una prueba de orina, se negó, por lo que ha sido acusado de conducción bajo el efecto de sustancias, con daños materiales y negativa a someterse a una prueba legal en el accidente”, añadió Budensiek.

Tiger Woods, leyenda del golf. Foto: Instagram Tiger Woods

Tiger Woods, de 50 años de edad, es considerado el mejor golfista de la historia y para muchos está entre los 10 de la historia del deporte, entre los que se encuentran leyendas como Michael Schumacher, Usain Bolt, Michael Phelps, Diego Maradona, Lionel Messi, entre otros.

Segundo accidente de Tiger Woods en Estados Unidos

Cabe recordar que este accidente no es el primero de Tiger Woods, ya que sufrió otro incidente automovilístico en el estado de California en el año 2021, que le dejó graves secuelas en la pierna derecha.

SHERIFF: Tiger Woods charged with DUI after Florida crash, believed to be on "some type of medication or drug." Blew .000 but refused to do a urine test pic.twitter.com/1g9YRwAC6x — BNO News (@BNONews) March 27, 2026

Woods, ganador de 15 torneos de Grand Slam, necesitó varias cirugías y estuvo cerca de que le amputaran la pierna en California, como secuelas del accidente.

Tiger regresó al circuito en el Masters de Augusta de 2022, en el cual terminó en el puesto 47, a pesar de tener dificultades para recorrer a pie el campo.

En las últimas semanas, Woods trabajaba para regresar a la competición tras una rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo pasado y una operación de espalda en octubre.

En esta fotografía proporcionada por la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, se ve al golfista Tiger Woods en una foto de registro policial después de su arresto bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI). ) 29 de mayo de 2017 en Júpiter, Florida. Woods ha sido liberado bajo palabra. (Foto de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach a través de Getty Images) Foto: Getty Images

En 2017, Woods también se vio involucrado en un incidente de tráfico en el que fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Posteriormente, se declaró culpable de conducción temeraria, pagó una multa de 250 dólares y asistió a una escuela para infractores. Probablemente, una de las sanciones por lo ocurrido en la Florida tenga una compensación económica y asistencia a escuelas de conducción.

🚨 JUST IN — PRESIDENT TRUMP on Tiger Woods' rollover car crash in Florida: "I feel so badly...really close friend of mine, amazing person, amazing man. He's got some difficulty."



Pray for Tiger Woods! 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/RUJkT63CGd — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 27, 2026

“Lo siento mucho. Un amigo muy cercano, una persona increíble, un hombre increíble. Está pasando por un momento difícil”, fue la primera declaración de Donald Trump tras el accidente de tránsito.