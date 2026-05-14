Con la finalización de la fase de todos contra todos y los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor, el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional revisó diversos reportes de comportamiento en los estadios del país. Las decisiones de este organismo administrativo han derivado en sanciones económicas y suspensiones para integrantes de cuerpos técnicos y directivos.

Lucas González le dio palo a Jonathan Risueño: picantes declaraciones en Pasto vs. Tolima

Uno de los episodios con mayor repercusión fue el protagonizado por el director técnico del Deportivo Pasto, Matías Jonatan Risueño Luján.

El hecho ocurrió durante la fecha número 19, en el partido donde el equipo nariñense enfrentó al Junior de Barranquilla. Según el informe del comisario de campo “Después de marcar el equipo Pasto su segundo gol, el técnico Matías Jonathan Risueño Luján, al momento de celebrar la anotación, pateó una botella plástica hacia arriba, la cual cayó en la tribuna occidental, impactando a un aficionado”.

Jonathan Risueño, DT Pasto. Múltiples escándalos han marcado su estadía en Colombia Foto: Captura a redes Win Sports / Foto del @DeporPasto

El documento oficial añade que esta acción elevó la tensión en las graderías, lo que obligó a la intervención de la policía y el cuerpo de logística para restablecer el orden.

Por tal motivo, el comité decidió sancionar al técnico Matías Risueño con cinco fechas de suspensión y una multa de ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos.

Multa al presidente del Independiente Medellín

En la misma jornada del rentado nacional, se registró otro incidente vinculado a la dirigencia del Deportivo Independiente Medellín (DIM). En esta ocasión, el organismo disciplinario analizó la conducta de José Raúl Giraldo Gómez, presidente de la institución, tras la eliminación del equipo del torneo local.

El reporte señala que el directivo realizó actos de celebración en un contexto que generó rechazo entre los aficionados, situación que incluso derivó en manifestaciones de la hinchada durante el compromiso posterior por Copa Libertadores frente a Flamengo de Brasil.

A través de la Resolución No. 051 de 2026, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉https://t.co/8xNfMvfuxa#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/GWZxlyegIZ — DIMAYOR (@Dimayor) May 15, 2026

Por estos hechos, el comité sancionó a Raúl Giraldo con una multa de veintiséis salarios mínimos, equivalentes a cuarenta y cinco millones quinientos veintitrés mil quinientos treinta pesos.

Las autoridades del fútbol colombiano fundamentaron estas decisiones en los artículos del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol que sancionan las conductas que afectan el orden público.

Con estas medidas, el ente rector busca mantener el comportamiento adecuado de todos los actores que participan en el espectáculo deportivo, tanto en el área técnica como en los palcos directivos.