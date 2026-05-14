Rifirrafe entre Kylian Mbappé y Arbeloa agudiza la crisis del Real Madrid: esto se dijeron

En segundo plano quedó la victoria del Real Madrid sobre Real Oviedo, este jueves 14 de mayo, por la fecha 36 de LaLiga de España. La casa blanca se impuso por 2-0 en el Santiago Bernabéu, pero Kylian Mbappé está en el ojo del huracán.

A la polémica que envolvió a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, más la derrota en el clásico que le dio LaLiga al Barcelona, y las declaraciones de Florentino Pérez, ahora se suma el rifirrafe entre Mbappé y el técnico Arbeloa. Todo en cuestión de una semana.

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Kylian Mbappé no fue titular ante Real Oviedo, sino que entró a los 68′ por Gonzalo García. Al momento en que el francés ingresó al campo de juego, gran parte del Santiago Bernabéu lo pitó en una clara muestra de molestia.

🤯¡Histórica pitada del Santiago Bernabéu a Kylian Mbappé! De hecho... ¡ya le pitaron cuando le vieron calentar! 📲 @jdelriomuradas pic.twitter.com/95Z16x6prM — MARCA (@marca) May 14, 2026

Kylian Mbappé: “Soy el cuarto delantero de la plantilla”

En charla con la prensa, post partido, a Kylian Mbappé le preguntaron por su suplencia. Parece que al francés no le hizo mucha gracia, y aunque no respondió en mal tono, dejó frases que causaron polémica entre los hinchas y los periodistas.

“Estoy muy bien, al 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que, para él, soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final, lo acepto y juego el tiempo que tengo. Yo estaba listo para ser titular. Pero es su decisión, no puedo estar enfadado con el míster, hay que respetar la opinión de un míster”, afirmó Mbappé, en declaraciones recogidas por la cuenta de X Invictos.

"PREGUNTALE AL MISTER, ES SU DECISIÓN"



⚽ Kylian Mbappé, desde el Santiago Bernabéu, sobre ser el cuarto delantero para el Real Madrid de Albaro Arbeloa.#FutbolTotal pic.twitter.com/o3VGOk3NwW — DSPORTS (@DSports) May 14, 2026

Arbeloa: “Ya me gustarían a mi tener cuatro delanteros”

Ya en rueda de prensa, Arbeloa respondió: “Ya me gustarían a mi tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o... La verdad que no sé muy bien qué decirte, porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos...”.

“Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar, sobre todo porque no es una final. Gonzalo hizo un gran trabajo el otro día. El domingo tenemos otro partido, donde seguro va a ser el primer delantero como le he dicho. Siete días después seguro que se volverá a ganar ser el primer delantero”, agregó el estratega del Real Madrid.