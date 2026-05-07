Primer video sobre la pelea de Valverde y Tchouaméni: esto pasó en la sede del Real Madrid

La hinchada del Real Madrid se encuentra conmocionada por la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que terminó con el futbolista uruguayo siendo atendido en el hospital de la sede deportiva de Valdebebas.

Este incidente, que está siendo investigado por el club, se produjo apenas un día después de que ambos casi llegaran a las manos por otro pique.

Varios medios reportaron también que en febrero el alemán Antonio Rüdiger abofeteó a Álvaro Carreras durante otra sesión de entrenamiento, un incidente confirmado esta semana por el lateral español.

Real Madrid entra en caos justo cuando se juega el título de La Liga en el clásico contra Barcelona, programado para el próximo domingo a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) en el Camp Nou.

Federico Valverde, figura del Real Madrid y la selección de Uruguay. Foto: DPPI via AFP

El vehículo de Valverde, la ‘prueba reina’

Muchos hinchas del cuadro merengue todavía dudan de lo que reporta la prensa española; sin embargo, el diario Marca publicó un video en el que se ve el carro de Federico Valverde entrando y saliendo en varias oportunidades de la sede deportiva.

Sobre las 2:22 de la tarde (hora local) se ve el momento en que ingresa el vehículo de Valverde manejado por otra persona, entabla conversación con una guardia de seguridad y sigue su camino hacia el interior del complejo.

Prensa española reporta pelea y escándalo en el Real Madrid: “Valverde acabó en el hospital”

Un cuarto de hora después, el carro abandona las instalaciones del Real Madrid y justo antes de las 3:00 p. m. regresa una vez más.

Apenas un par de minutos después, el automóvil vuelve a salir sin rastro de Valverde en su interior.

La prensa española se ha volcado en la sede de Valdebebas, ubicada muy cerca del aeropuerto Madrid-Barajas. Ni la intensa lluvia impidió que periodistas de distintos medios llegaran a cubrir esta polémica situación que ya le ha dado la vuelta al mundo.

En otro de los videos publicados por El Chiringuito se ve el momento en que Kylian Mbappé abandona la sede del Real Madrid y lo hace con una carcajada.

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Mbappé estuvo en la sesión de entrenamiento junto a Valverde y Tchouaméni, pero hizo trabajo diferenciado mientras se recupera de su lesión muscular. En ese momento en el que se separó del grupo, se habría producido el altercado entre sus dos compañeros.

Y viene El Clásico

Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete y de la Champions League por el Bayern Múnich en cuartos de final, al Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la liga española.

Allí el Real Madrid es segundo, pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el final del campeonato.

El Barça puede conquistar matemáticamente el título español si puntúa el domingo en el clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou, donde no estarían disponibles ni Valverde ni Tchouaméni.