Infernal golazo del Real Madrid: Valverde la clavó al ángulo y piden desde ya el Premio Puskás

Federico Valverde se inventó el mejor gol del año hasta ahora. Sobre el minuto 2 del partido contra Atlético de Madrid en la Supercopa de España, el volante uruguayo remató de tiro libre y la clavó al ángulo para vencer la resistencia del portero Jan Oblak.

La reacción de los hinchas del Real Madrid fue llevarse las manos a la cabeza y sacar sus teléfonos para grabar la celebración del golazo que ya le está dando la vuelta al mundo.

Valverde dio otra demostración de su excelsa pegada, al punto que muchos lo piden como candidato para el próximo Premio Puskás de la Fifa.

Según Misterchip, “el gol de Valverde es el segundo de falta directa que marca el Real Madrid en la Supercopa de España. El primero lo hizo Rodrygo en la final del año pasado”.

Fede Valverde se reinventó como lateral derecho

A diferencia de lo que había hecho durante toda su carrera, Fede Valverde está cumpliendo la función como lateral derecho en el planteamiento de Xabi Alonso.

Esa decisión ha comprometido sus posibilidades de pisar el área contraria y llegar con comodidad para rematar de larga distancia.

Aunque el volante uruguayo no estuvo de acuerdo con la orden de su entrenador, la cumplió a cabalidad y viene siendo importante para sostener el andamiaje defensivo del Real Madrid.

Esa posición debería pertenecer a Dani Carvajal o Trent Alexander-Arnold, pero entre el bajo nivel y las lesiones ha quedado en manos de Valverde.

Además de ese cambio posicional, Valverde disputó el clásico de la Supercopa de España como capitán del conjunto merengue.

Federico Valverde celebrando su gol contra Atlético de Madrid. Foto: AP

Reacciones de la prensa internacional

El gol de Valverde hoy, contra Atlético de Madrid, se hizo viral en cuestión de segundos y generó todo tipo de reacciones en la prensa internacional, especialmente en España.

“Más de 20 metros por delante, una barrera mínima y una decisión clara: disparar con todo. El uruguayo no dudó. Armó la pierna y soltó un misil ¿imposible? Que se coló en la portería de Oblak para abrir el marcador a los dos minutos de juego”, escribió Marca.

El diario AS añadió: “Primer minuto del derbi y ya golpea el Real Madrid. Y de qué forma. Zapatazo directo de Valverde de falta para batir a un Oblak que, quizás, sí pudo hacer algo más. Incluso también por una barrera que parecía mal colocada. Dicho esto, espectacular golpeo del uruguayo”.

A Bola en Portugal alucinó con el tanto de los merengues. “¿Qué fue eso, Federico Valverde? ¡Qué fantástico tiro libre del uruguayo para abrir el partido! ¡Imparable para Oblak!“, sentenció.

Ovación de Uruguay lo referenció así: “El que tomó la responsabilidad fue el capitán merengue, Federico Valverde, y sacó un potente disparo para colgarla en el ángulo a los dos minutos. De esta manera, el Pajarito anotó su primer tanto en la temporada 2025-2026″.

“¡Qué comienzo! Fede Valverde lanza un tiro libre desde más de 25 metros, que se cuela por la esquina izquierda. Oblak le pone una mano, pero el disparo es demasiado rápido”, referenció Kicker en Alemania.