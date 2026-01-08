Pep Guardiola busca defensor central y es colombiano: confirman interés del Manchester City

La grave lesión de Josko Gvardiol, defensor croata de 23 años, reactivó el mercado de fichajes para el Manchester City. Pep Guardiola está interesado en sumar un central para lo que resta de temporada y entre la lista de candidatos está el colombiano Jhon Janer Lucumí.

En la prensa italiana reportan que ese interés ha tocado la puerta de Bologna y hay temor por perder a Lucumí en esta ventana de invierno.

Manchester City tiene dos peticiones a cumplir: un delantero que sería Victor Semenyo del Bournemouth y un defensor central que está bajo estudio de la junta directiva.

Il Resto del Carlino, medio italiano con sede en Bologna, asegura que Lucumí está en la carpeta de los citizens y podrían enviar una oferta en caso que su principal candidato no termine aceptado: Marc Guehi, defensor central del Crystal Palace.

Jhon Janer ya estuvo cerca de salir a mediados del año pasado, pero la dirigencia del club rossoblu le cerró la puerta y rechazó todas las ofertas que llegaron por sus servicios. En ese momento hubo un interés fuerte por parte del Sunderland, recién ascendido a la Premier League.

Jhon Janer Lucumí marcando a Lautaro Martínez en el partido de Inter vs. Bologna. Foto: AP

Lucumí le huye a la renovación

Si se llega a dar una oferta del Manchester City, sería muy difícil para el Bologna poder rechazarla. Jhon Janer Lucumí quiere dar un salto en su carrera y le atrae la idea de jugar en Inglaterra contra los mejores delanteros del planeta.

Sumado a eso, las negociaciones para la renovación de su contrato no van por buen camino y le quedan menos de dos años para irse en condición de agente libre.

Si no logran una respuesta positiva por parte de Lucumí, a la directiva de Bologna no le quedaría otra opciones que escuchar ofertas y escoger la que mejor se ajuste a sus pretensiones económicas.

El defensor vallecaucano ha sido una pieza fundamental para mantenerse en primera división y pelear por los primeros lugares del campeonato.

Esta temporada lleva 14 partidos como titular, sumando un total de 1076 minutos sobre el campo de juego. A Lucumí le destacan su juego aéreo y sobre todo la capacidad para salir con el balón en el pie, principal cualidad por la que despertó interés en el Manchester City.

Apunta al Mundial 2026

Jhon Janer Lucumí es uno de los jugadores favoritos de Néstor Lorenzo y, a menos que suceda algo extraordinario, debería estar en la lista de convocados para el Mundial 2026.

Su puesto en la Selección Colombia es como titular en la dupla de centrales junto a Dávinson Sánchez.

Según Transfermarkt, el defensor tiene un valor de mercado de 25 millones de euros y es uno de los jugadores más caros del fútbol colombiano en la actualidad.

Con la Tricolor ha disputado un total de 34 partidos. Su debut fue bajo las órdenes de Carlos Queiroz, pero Lorenzo le ha dado la confianza de ser una pieza clave en el proyecto hacia la Copa del Mundo.