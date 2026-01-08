Deportes

Pep Guardiola busca defensor central y es colombiano: confirman interés del Manchester City

Se mueve el mercado de fichajes para la Selección Colombia con una gran posibilidad de negocio en la Premier League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

8 de enero de 2026, 3:01 p. m.
Pep Guardiola tiene en su carpeta al defensor colombiano Jhon Janer Lucumí.
Pep Guardiola tiene en su carpeta al defensor colombiano Jhon Janer Lucumí. Foto: Getty Images

La grave lesión de Josko Gvardiol, defensor croata de 23 años, reactivó el mercado de fichajes para el Manchester City. Pep Guardiola está interesado en sumar un central para lo que resta de temporada y entre la lista de candidatos está el colombiano Jhon Janer Lucumí.

En la prensa italiana reportan que ese interés ha tocado la puerta de Bologna y hay temor por perder a Lucumí en esta ventana de invierno.

Manchester City tiene dos peticiones a cumplir: un delantero que sería Victor Semenyo del Bournemouth y un defensor central que está bajo estudio de la junta directiva.

Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Il Resto del Carlino, medio italiano con sede en Bologna, asegura que Lucumí está en la carpeta de los citizens y podrían enviar una oferta en caso que su principal candidato no termine aceptado: Marc Guehi, defensor central del Crystal Palace.

Deportes

UEFA no perdona al Bayern Múnich de Luis Díaz: severa sanción es oficial y genera pérdidas

Deportes

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Ciclismo

Nairo Quintana se la jugó: dijo quién es el mejor futbolista en la historia de Colombia

Deportes

A Richard Ríos le caen con toda: Benfica la pasó mal y se cargan al colombiano en críticas

Deportes

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: qué canal pasa el partido por la Supercopa de España

Deportes

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

Deportes

¿Cuál es el deporte más visto en Estados Unidos? Compite la MLS de Messi, la NBA de Jokic y la NFL de Patrick Mahomes

Deportes

Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Deportes

Alarma para Guardiola y Haaland en Manchester City: Figura sufre fractura y es duda para el Mundial 2026

Deportes

Al último minuto, Enzo Fernández salvó al Chelsea y Reed apagó al Liverpool: Así quedó la tabla de la Premier League

Jhon Janer ya estuvo cerca de salir a mediados del año pasado, pero la dirigencia del club rossoblu le cerró la puerta y rechazó todas las ofertas que llegaron por sus servicios. En ese momento hubo un interés fuerte por parte del Sunderland, recién ascendido a la Premier League.

Inter Milan's Lautaro Martinez fights for the ball with Bologna's Jhon Lucumi during the Italian Serie A soccer match between Inter and Bologna in Milan, Italy, Sunday, Jan. 4, 2026. (Spada/LaPresse via AP)
Jhon Janer Lucumí marcando a Lautaro Martínez en el partido de Inter vs. Bologna. Foto: AP

Lucumí le huye a la renovación

Si se llega a dar una oferta del Manchester City, sería muy difícil para el Bologna poder rechazarla. Jhon Janer Lucumí quiere dar un salto en su carrera y le atrae la idea de jugar en Inglaterra contra los mejores delanteros del planeta.

Sumado a eso, las negociaciones para la renovación de su contrato no van por buen camino y le quedan menos de dos años para irse en condición de agente libre.

A Richard Ríos le caen con toda: Benfica la pasó mal y se cargan al colombiano en críticas

Si no logran una respuesta positiva por parte de Lucumí, a la directiva de Bologna no le quedaría otra opciones que escuchar ofertas y escoger la que mejor se ajuste a sus pretensiones económicas.

El defensor vallecaucano ha sido una pieza fundamental para mantenerse en primera división y pelear por los primeros lugares del campeonato.

Esta temporada lleva 14 partidos como titular, sumando un total de 1076 minutos sobre el campo de juego. A Lucumí le destacan su juego aéreo y sobre todo la capacidad para salir con el balón en el pie, principal cualidad por la que despertó interés en el Manchester City.

Apunta al Mundial 2026

Jhon Janer Lucumí es uno de los jugadores favoritos de Néstor Lorenzo y, a menos que suceda algo extraordinario, debería estar en la lista de convocados para el Mundial 2026.

Su puesto en la Selección Colombia es como titular en la dupla de centrales junto a Dávinson Sánchez.

Según Transfermarkt, el defensor tiene un valor de mercado de 25 millones de euros y es uno de los jugadores más caros del fútbol colombiano en la actualidad.

Con la Tricolor ha disputado un total de 34 partidos. Su debut fue bajo las órdenes de Carlos Queiroz, pero Lorenzo le ha dado la confianza de ser una pieza clave en el proyecto hacia la Copa del Mundo.

Más de Deportes

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 22: Luis Diaz of FC Bayern M�nchen looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between FC Bayern M�nchen and Club Brugge KV at Football Arena Munich on October 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

UEFA no perdona al Bayern Múnich de Luis Díaz: severa sanción es oficial y genera pérdidas

Pep Guardiola tiene en su carpeta al defensor colombiano Jhon Janer Lucumí.

Pep Guardiola busca defensor central y es colombiano: confirman interés del Manchester City

Llegada de Falcao García habría generado última decisión en Millonarios

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Nairo Quintana destapó sus cartas como aficionado de la Selección Colombia.

Nairo Quintana se la jugó: dijo quién es el mejor futbolista en la historia de Colombia

Richard Ríos carga con críticas al inicio de 2026

A Richard Ríos le caen con toda: Benfica la pasó mal y se cargan al colombiano en críticas

Giuliano Simeone centre-forward of Atletico de Madrid and Argentina and Rodrygo Goes right winger of Real Madrid and Brazil compete for the ball during the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Real Madrid CF at Riyadh Air Metropolitano on September 27, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: qué canal pasa el partido por la Supercopa de España

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 23: German Cano of Fluminense readuring the quarter-final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 second-leg match between Fluminense and Lanus at Maracana Stadium on September 23, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images)

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

x

¿Cuál es el deporte más visto en Estados Unidos? Compite la MLS de Messi, la NBA de Jokic y la NFL de Patrick Mahomes

Ben Yedder celebra un gol con el Sevilla.

Compañero de Luis Muriel y juzgado por violación es confirmado como nuevo fichaje en Marruecos

¿Qué dice la prensa argentina por la llegada de Falcao a Millonarios? Le contamos.

Prensa argentina reacciona a la elección de Falcao, por Millonarios, tras sonar en clubes de ese país

Noticias Destacadas