Deportes

Alarma para Guardiola y Haaland en Manchester City: Figura sufre fractura y es duda para el Mundial 2026

Un jugador clave de Manchester City reporta fractura tras el partido contra Chelsea, deberá ser operado y podría perderse el resto de temporada y el Mundial 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de enero de 2026, 12:58 a. m.
Erling Haaland mira a su compañero lesionado.
Erling Haaland mira a su compañero lesionado. Foto: PA Images via Getty Images

Alarma para Pep Guardiola y Erling Haaland por la fractura de un jugador titular del Manchester City. El defensor croata Josko Gvardiol, se partió la tibia en el partido que finalizó empatado ante el Chelsea 1-1 y ahora deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Una baja más que lamentable para Manchester City, pues Gvardiol es una pieza fundamental en la defensa de Pep Guardiola y se retira rumbo a los quirófanos con 16 partidos jugados en la Premier League y dos goles. Apuntaba para ser uno de los zagueros con mejor rendimiento en la temporada.

La baja de Josko Gvardiol, además, reactiva la preocupación al unirse a su compañero en la defensa del City, Rubén Dias. En el caso del central portugués aún no se ha anunciado el alcance de su lesión y se espera el reporte médico. En lo que tiene que ver con el croata, será operado al finalizar la presente semana en el Reino Unido.

Manchester City's Josko Gvardiol celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League
Manchester City's Josko Gvardiol celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League quarterfinal first leg soccer match between Real Madrid and Manchester City at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Tuesday, April 9, 2024. (AP Photo/Jose Breton) Foto: AP

Las cosas también se agravan para la Selección Croacia, pues contaba con Gvardiol para el Mundial 2026 y hace parte de su once titular de lujo y así intentar superar el grupo que integran con Inglaterra, Ghana y Panamá. Se espera que la operación sea un éxito y sobre todo que el proceso de recuperación no tenga inconvenientes.

Deportes

Así fue la contundente reacción de la Liga Venezolana de Béisbol tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Trump

Deportes

Independiente Santa Fe oficializa cuatro refuerzos: hay hasta con pasado en Selección Colombia

Deportes

Alfredo Morelos suma pretendiente en Concacaf: Atlético Nacional y Santos, a la espera

Deportes

Fue campeón con Millonarios en la final contra Nacional y ahora un grande del FPC lo quiere: Ya presentó oferta

Deportes

Néstor Lorenzo contó intimidad del camerino de la Selección Colombia: malos resultados sacaron su mano dura

Deportes

La reacción de Carlos Antonio Vélez al veredicto de River Plate por el fichaje de Villa: “Decisión de 10 puntos”

Deportes

¿Qué canal pasa Barcelona vs. Athletic Club por las semifinales de Supercopa de España?

Deportes

Pep Guardiola dio su veredicto y dijo qué selección quiere que gane el Mundial 2026: No es España

Deportes

Gianluigi Donnarumma cae parado: sacado de PSG pero rumbo a gigante de Premier League

Deportes

Pep Guardiola dijo si seguirá como director técnico: contundente declaración sorprende en Europa

Lesión de Gvardiol que preocupa a Manchester City y Croacia

Se cree que Josko estará entre 4 a 6 meses de baja, pero todo dependerá de su proceso de recuperación. Se cree que podría perderse el Mundial o llegaría al límite al final de la temporada en Inglaterra y tendría chances de meterse en la lista definitiva de la Selección Croacia.

El dolor de cabeza del City no para ahí, pues John Stones es baja durante un mes por una lesión en el muslo y Rayan Ait-Nouri está con Argelia en la Copa África. El equipo es segundo en la Premier y escolta al Arsenal con 6 puntos de desventaja.

Comunicado del City sobre la lesión de Gvardiol

“El Manchester City FC puede confirmar que Josko Gvardiol ha sufrido una fractura de tibia en su pierna derecha. La lesión se produjo durante la segunda mitad del empate 1-1 del domingo con el Chelsea en la Premier League.

El defensor será operado a finales de esta semana y la evaluación continúa para determinar la extensión total de la lesión y el pronóstico esperado.

Todos en el Club deseamos a Josko una pronta recuperación y Manchester City mantendrá informados periódicamente sobre su rehabilitación", se lee en el comunicado de prensa.

Más de Deportes

Beisbolista venezolano / Nicolás Maduro capturado.

Así fue la contundente reacción de la Liga Venezolana de Béisbol tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Trump

Independiente Santa Fe se arma para encarar el 2026.

Independiente Santa Fe oficializa cuatro refuerzos: hay hasta con pasado en Selección Colombia

Erling Haaland mira a su compañero lesionado.

Alarma para Guardiola y Haaland en Manchester City: Figura sufre fractura y es duda para el Mundial 2026

Alfredo Morelos, delantero al servicio de Atlético Nacional.

Alfredo Morelos suma pretendiente en Concacaf: Atlético Nacional y Santos, a la espera

Jugadores de Millonarios celebran el título ante Nacional.

Fue campeón con Millonarios en la final contra Nacional y ahora un grande del FPC lo quiere: Ya presentó oferta

Néstor Lorenzo habló de las picantes charlas que ha tenido que tener en Selección Colombia.

Néstor Lorenzo contó intimidad del camerino de la Selección Colombia: malos resultados sacaron su mano dura

Sebastián Villa y Carlos Antonio Vélez.

La reacción de Carlos Antonio Vélez al veredicto de River Plate por el fichaje de Villa: “Decisión de 10 puntos”

Barcelona vs. Athletic Bilbao, por la semifinal de la Supercopa de España

¿Qué canal pasa Barcelona vs. Athletic Club por las semifinales de Supercopa de España?

Ademola Lookman y Victor Osimhen con Nigeria.

Nigeria en la Copa África: Golea a Mozambique y asusta a RD Congo y Argelia en Marruecos

Super Bowl LX 2026

Rumbo al Superbowl LX: inician los playoffs, emergen nuevos favoritos y se reordena el panorama a un mes para la final

Noticias Destacadas