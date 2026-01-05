Alarma para Guardiola y Haaland en Manchester City: Figura sufre fractura y es duda para el Mundial 2026

Alarma para Pep Guardiola y Erling Haaland por la fractura de un jugador titular del Manchester City. El defensor croata Josko Gvardiol, se partió la tibia en el partido que finalizó empatado ante el Chelsea 1-1 y ahora deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Una baja más que lamentable para Manchester City, pues Gvardiol es una pieza fundamental en la defensa de Pep Guardiola y se retira rumbo a los quirófanos con 16 partidos jugados en la Premier League y dos goles. Apuntaba para ser uno de los zagueros con mejor rendimiento en la temporada.

La baja de Josko Gvardiol, además, reactiva la preocupación al unirse a su compañero en la defensa del City, Rubén Dias. En el caso del central portugués aún no se ha anunciado el alcance de su lesión y se espera el reporte médico. En lo que tiene que ver con el croata, será operado al finalizar la presente semana en el Reino Unido.

Manchester City's Josko Gvardiol celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League quarterfinal first leg soccer match between Real Madrid and Manchester City at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Tuesday, April 9, 2024. (AP Photo/Jose Breton) Foto: AP

Las cosas también se agravan para la Selección Croacia, pues contaba con Gvardiol para el Mundial 2026 y hace parte de su once titular de lujo y así intentar superar el grupo que integran con Inglaterra, Ghana y Panamá. Se espera que la operación sea un éxito y sobre todo que el proceso de recuperación no tenga inconvenientes.

Lesión de Gvardiol que preocupa a Manchester City y Croacia

Se cree que Josko estará entre 4 a 6 meses de baja, pero todo dependerá de su proceso de recuperación. Se cree que podría perderse el Mundial o llegaría al límite al final de la temporada en Inglaterra y tendría chances de meterse en la lista definitiva de la Selección Croacia.

El dolor de cabeza del City no para ahí, pues John Stones es baja durante un mes por una lesión en el muslo y Rayan Ait-Nouri está con Argelia en la Copa África. El equipo es segundo en la Premier y escolta al Arsenal con 6 puntos de desventaja.

Comunicado del City sobre la lesión de Gvardiol

“El Manchester City FC puede confirmar que Josko Gvardiol ha sufrido una fractura de tibia en su pierna derecha. La lesión se produjo durante la segunda mitad del empate 1-1 del domingo con el Chelsea en la Premier League.

El defensor será operado a finales de esta semana y la evaluación continúa para determinar la extensión total de la lesión y el pronóstico esperado.

Todos en el Club deseamos a Josko una pronta recuperación y Manchester City mantendrá informados periódicamente sobre su rehabilitación", se lee en el comunicado de prensa.