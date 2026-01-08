Deportes

A Richard Ríos le caen con toda: Benfica la pasó mal y se cargan al colombiano en críticas

Cuestionando su despliegue físico, una voz autorizada en Portugal le puntualizó sus errores en la reciente goleada de los lisboetas ante Braga.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

8 de enero de 2026, 2:02 p. m.
Richard Ríos carga con críticas al inicio de 2026
Richard Ríos carga con críticas al inicio de 2026 Foto: Getty Images

Un inicio de año desfavorable tuvo Richard Ríos, luego de lo que fue una terminación del 2025 con buenos rendimientos. Con Benfica se le había visto bien, pero la más reciente derrota ante Braga, en casa, lo que generó fue que le cayeran en general a todo el cuadro de Lisboa.

Para Braz Frade, exdirigente del club portugués, lo sucedido el día miércoles por la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal fue “lamentable”.

En su análisis hecho al medio Record, quien se cita fue sumamente duro con varios de los jugadores, entre los que incluyó al volante colombiano para lanzarle una cruda crítica.

Richard Ríos lucha un balón para Benfica en la Copa de la Liga.
Richard Ríos lucha un balón para Benfica en la Copa de la Liga. Foto: Getty Images

“Una actuación lamentable, con algunos errores que se repiten, como poner a Sudakov de extremo izquierdo. No aporta nada. Tomás Araújo está fuera de posición”, sentenció de un par de compañeros de Richard.

Luego de esto, se centró en el mediocampista nacional, al que le cayó con toda al decir: “Ríos solo corre de vez en cuando. Es difícil así. El Benfica parecía un equipo amateur”.

Dicho análisis sobre el marcado con la camiseta 20 de Benfica debe apartarse de las calificaciones con las que fue juzgado por medios de comunicación y aplicaciones. Según estas, el nacido en Vegachí tuvo un partido de 7.4 puntos.

Dan veredicto de Richard Ríos con Benfica que retumba, a horas de acabarse 2025

A la hora de revisar los rendimientos de los 11 titulares y tres suplentes que ingresaron por decisión de José Mourinho, se pudo establecer que Ríos fue el segundo mejor jugador a lo largo de los 90 minutos.

Contar con 75 toques de balón, el 90% de los pases completados y un despliegue físico amplio, hacen entrar en debate las palabras dadas por Frade, una vez se consumó la derrota para los lisboetas por 1-3.

Por fortuna, para Benfica y Ríos, la chance de revertir ese mal juego que tuvieron se dará muy pronto. Este próximo 14 de enero, ante Porto, en un clásico ‘picante’ del balompié luso, estos podrían dar una mejor muestra de fútbol en medio de los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Liga y Champions a la vista

Después de sobrepasar lo que será la llave de Copa ante Porto, al cuadro del cafetero le vendrán compromisos de Primeira Liga, así como de Champions League durante el remate del mes de enero.

Ante Río Ave se verán las caras el 17 de enero, mientras su reto por Liga de Campeones será días después (21 de enero) contra la Juventus, en condición de visita.

La reacción del DT del Napoli tras la actuación de Richard Ríos que lo amargó en Champions: “No hay posibilidad”

Si bien el juego ante los italianos será duro, más lo será el que tengan que enfrentar en casa ante el todopoderoso Real Madrid en el cierre de la fase de liga de Champions, programado para el 28 de enero.

A esta altura de la campaña en liga, como en el torneo de clubes europeo, Benfica no marcha de la mejor forma en ninguna de las dos tablas de posiciones. Una reacción pronta será crucial para que al término de la campaña no se queden sin ningún título, más allá de la Supercopa ganada al principio de 2025/2026.

