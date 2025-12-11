La reacción del DT del Napoli tras la actuación de Richard Ríos que lo amargó en Champions: “No hay posibilidad”

Una nueva semana de Champions League con protagonismo colombiano a bordo. Pese a la sanción de Luis Díaz por parte de la UEFA, el turno para lucirse fue de Richard Ríos con el Benfica. Por la sexta fecha de la fase liga, el gigante portugués recibió la visita del Napoli en Lisboa y ‘Las Águilas’ hicieron respetar la casa.

Como es habitual en el esquema de José Mourinho, Richard Ríos fue titular y se hizo cargo del mediocampo. No solamente eso, sino que fue fundamental en la zona de ataque con gol asistencia. El volante antioqueño abrió el marcador en el primer tiempo y en la segunda parte colocó la asistencia para el 2-0 definitivo.

Sobre el minuto 20, Samuel Dahl envió un centro que generó confusión en el área del equipo italiano. Tras un cabezazo, el balón le cayó a Richard Ríos y este definió son sutileza al pórtico defendido por Vanja Milinković-Savić. Era 1-0 y el triunfo estaba encaminado para el gigante de Lisboa.

Richard Ríos celebrando su gol contra Napoli en Champions League. | Foto: AP

Sobre el minuto 49, otra vez Richard Ríos se dejó ver como un volante ‘box to box’ y comenzó la jugada ofensiva con un balón largo tras una opción del Napoli. El rechazo de pelota lo convirtió en pase para Franjo Ivanović, quien se lanzó por la banda derecha mientras Ríos recorría todo el mediocampo, sin marca alguna. Richard anticipó a toda la defensa rival con potencia física, devolvió el pase y el antioqueño lanzó el centro sutil para que Leandro Barreiro marcara el 2-0 definitivo. Todo esto bajo la mirada de Antonio Conte.

Así fue la reacción del DT del Napoli

En rueda de prensa, el técnico del Napoli se vio frustrado por la derrota y no poder frenar el poderío físico de Richard Ríos que permitió los dos goles del Benfica. Aunque hizo hincapié en los días de descanso y el viaje hasta Lisboa.

Antonio Conte, DT del Napoli. | Foto: AFP

“El partido fue duro y difícil, en un campo caliente. Venimos de una serie de partidos jugados cada tres días y siempre hemos utilizado a los mismos jugadores; es normal que luego suframos el cansancio”, indicó el DT del Napoli tras la derrota en Portugal.

“El partido del domingo fue importante (vs. Juventus), jugamos por la noche y tuvimos que viajar. El Benfica jugó el viernes (vs. Sporting Lisboa) y tuvo dos días más (de descanso). Tenemos que tenerlo en cuenta, dada la situación en la que estamos”, agrego Conte.