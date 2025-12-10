El magistral pase de Richard Ríos en Champions para ratificar su dominio en Benfica: la figura de la fecha

Festejo colombiano por partida doble en Champions League. Richard Ríos, volante del Benfica, es una de las figuras de la fecha tras anotar gol y asistencia en el juego contra el Nápoles de Italia, por la sexta fecha de la fase grupos de la fase liga del torneo más importante de clubes en el mundo.

En medio de la crisis de resultados que tiene el Benfica en la Primeira Liga y en Champions League, el volante Richard Ríos comienza a ser fundamental y ahora demuestra la confianza que desde Lisboa colocaron por su talento, que fue marca registrada en el Palmeiras de Brasil. El jugador de la Selección Colombia se está tomando en serio la falta de resultados de su equipo y ahora pisa más el área y le da un toque de tranquilidad a José Mourinho.

En su más reciente salida, Richard avisó con un gol para abrir el marcador y encaminar el triunfo del gigante portugués en la Champions League. Sobre el minuto 20, Samuel Dahl envió un centro que generó confusión en el área del equipo italiano. Tras un cabezazo, el balón le cayó a Richard Ríos y este definió son sutileza al pórtico defendido por Vanja Milinković-Savić. Era el 1-0.

Richard Ríos celebrando su anotación ante el Napoli. | Foto: AFP

Con ese 1-0, Benfica encaminaba una victoria clave para el resurgir en la Champions, sin pensar que nuevamente Richard Ríos iba a ser protagonista en la segunda parte para despejar dudas y alejar cualquier opción de empate. Ya no fue goleador, sino que pudo vestirse de asistidor, para el 2-0 final.

El pase de Richard Ríos para ser una de las figuras de la Champions League

Sobre el minuto 49, otra vez Richard Ríos se dejó ver como un volante ‘box to box’, pues comenzó la jugada ofensiva con un balón largo con intención de rechazo tras una opción del Napoli, convirtiendo en pase para Franjo Ivanović, quien se lanzó por la banda derecha mientras Ríos recorría todo el mediocampo, sin marca alguna.

Ivanović vio a Richard anticipando a toda la defensa rival, devolvió el pase y Ríos lanzó el centro sutil para que Leandro Barreiro marcara el 2-0 definitivo y la victoria contundente del Benfica. El volante se reintegra con su nivel tras varias críticas y toma el liderazgo de la zona media del equipo lisboeta.

ASISTENCIA DE RICHARD RÍOS Y DEFINICIÓN DE LUJO DE BARREIRO: así llegó el 2-0 de Benfica ante Napoli.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zOygCd11u7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025