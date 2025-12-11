Suscribirse

José Mourinho alucina con Richard Ríos: esto le dijo tras su primer gol en Champions League

El volante colombiano fue elegido como figura del partido en la victoria de Benfica sobre Napoli.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 3:08 p. m.
Richard Ríos deslumbró a José Mourinho en el partido de Benfica vs. Napoli
Richard Ríos deslumbró a José Mourinho en el partido de Benfica vs. Napoli | Foto: Getty Images

Benfica sumó su segunda victoria consecutiva en la Champions League y sueña con meterse a los puestos de playoff hacia los octavos de final.

Richard Ríos marcó uno de los goles del partido contra Napoli, siendo su primera anotación en el certamen continental. Además, el volante colombiano fue elegido como la figura del partido y recibió elogios por parte de la hinchada.

Poco a poco se ha ido ganando el puesto en el once titular y tiene a su técnico José Mourinho contento por el nivel demostrado dentro del campo de juego.

Contexto: Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

En rueda de prensa destacó el trabajo de Ríos y Leandro Barreiro en el mediocampo. “No es fácil ser jugador del Benfica, y menos en estos momentos, cuando es muy fácil criticar. Han recibido muchos golpes y han demostrado la capacidad mental para lidiar con muchas críticas y comentarios ofensivos. Ese es el punto crucial. Luego está el conocimiento cada vez mayor que tenemos el uno del otro”, apuntó Mou.

“Ríos necesita tener un rango de acción muy amplio. Limitarlo es quitarle una de sus fortalezas. Decir que no puede ir aquí o allá es complicado. Lo que tenemos que hacer es decir que cuando vaya allí o allá, alguien tiene que hacer esto”, analizó.

Mourinho no escatimó en elogios. “Esa conexión Ríos - Barreiro nos está dando equilibrio y le permite a Ríos ser un gran jugador. Es un gran jugador, no han logrado quebrarlo”, sentenció.

GOL Y ASISTENCIA DE RICHARD RÍOS EN EL TRIUNFAZO DE BENFICA EN CASA | Benfica 2-0 Napoli | RESUMEN

Richard Ríos también habló

Luego de ser elegido como el MVP del partido, Richard Ríos atendió al canal Sport TV y dio sus impresiones de lo que fue el partido contra Napoli en la fecha 6 de la Champions League.

“El equipo llegó al partido con la mentalidad de saber que necesitábamos los tres puntos, o lo más probable, era que nos eliminaran. Salimos al campo buscando la victoria desde el primer minuto. Es cierto que no marcamos en nuestras primeras ocasiones, pero conseguimos ganar”, expresó.

Benfica perdió los cuatro primeros partidos de Champions y parecía destinado a la eliminación, pero ahora está en el puesto 25 de la tabla a solo un punto de meterse en los playoffs.

Benfica's Richard Rios celebrates after scoring his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between SL Benfica and Napoli in Lisbon, Wednesday, Dec. 10, 2025. (AP Photo/Armando Franca)
Richard Ríos celebrando su gol contra Napoli en Champions League. | Foto: AP

“Queremos seguir en esta competición, ahora tenemos dos finales y tenemos que afrontarlas de la misma manera. Sabemos que estos partidos de Champions League se basan en detalles, tenemos que saber jugarlos y cometer los mínimos errores posibles”, agregó Richard.

Los próximos dos partidos serán en el mes de enero enfrentando a Juventus y Real Madrid.

Richard Ríos espera seguir aportando su granito de arena. “Sigo creciendo con mis compañeros, el equipo que siempre me acompaña, pero aún tengo mucho que aportar. Sé lo que puedo dar, a dónde puedo llegar; este no es mi límite. Sé que puedo dar mucho más y no descansaré hasta conseguirlo. Pero estoy contento de ayudar al equipo, eso es lo más importante”, completó.

