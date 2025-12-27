Dan veredicto de Richard Ríos con Benfica que retumba, a horas de acabarse 2025

Se viene el fin del año, pero con él, las buenas noticias para Richard Ríos y una terminación del 2025 en el que vivió varios escenarios; sin embargo, pudo salir avante para afrontar lo que será una siguiente temporada crucial.

Llegar a Benfica y Europa, por primera vez, fue algo que le costó de más en su adaptación. Desde Brasil arribó, con la expectativa alta, por lo mostrado en el país sudamericano, así como en la Selección Colombia durante el último tiempo.

Richard Ríos firma un cierre de 2025 casi excelente con Benfica. Foto: AP

La cifra de la transacción fue alta, lo que hizo que desde un primer momento en Lisboa se le pidiera resultados al volante. Con cambio de entrenador en medio, al de Vegachí llegó a dirigirlo José Mourinho, con quien se pensaba iba a librar líos.

No obstante, la situación se presentó al revés. Desde el día uno, ‘The Special One’ protegió al colombiano. Le aguantó todos y cada una de las críticas, al punto que públicamente le cubrió de graves señalamientos.

José Mourinho fue clave para la adaptación que tuvo Richard Ríos en 2025. Foto: Getty Images

Esa confianza que depositó Mou en Ríos, el tiempo ha demostrado que sirvió, pues Richard en los últimos juegos del torneo que sea ha hecho goles, dio asistencias y se muestra suelto en el juego. La recuperación del nivel es inminente.

El certero veredicto sobre Ríos

Verlo en ese buen momento en Benfica, ha propiciado que los conceptos buenos se hagan públicos. Un extécnico del colombiano en Guaraní, fue el que hace poco dio un veredicto que retumba en Europa, Colombia y el mundo entero.

Mozart Santos Batista Júnior sentenció sin miedo alguno que: “Richard Ríos vale cada euro que pagó Benfica. Es uno de los mejores 8 del mundo”.

27 millones de euros fue el pago que hizo Benfica por Ríos en su momento. Para el exjefe del jugador, eso se duplicará y los portugueses lo podrán vender, con ganancia, una vez haya interés de otro club en el Viejo Continente.

“Benfica recibirá ofertas de al menos el doble de lo que invirtió”, vaticina, Mozart Santos.

Richard Ríos, volante de Benfica y la Selección Colombia Foto: Getty Images

Se lleva los aplausos en Portugal

Mourinho se ha mostrado amable con Ríos. Siempre lo blindó en los momentos de crisis, pero también reconoce que es virtud del jugador saber sobrellevar las situaciones complicadas y salir adelante.

“Han recibido muchos golpes y han demostrado la capacidad mental para lidiar con muchas críticas y comentarios ofensivos. Ese es el punto crucial”, le aplaudió el luso al cafetero.

Hace un tiempo, en la lectura que hacía Mou del colombiano, este dio en el punto sobre lo que no hacía ver bien al mediocampista, pero que tenía identificado para ayudarle: “Ríos necesita tener un rango de acción muy amplio. Limitarlo es quitarle una de sus fortalezas”.

"Decir que no puede ir aquí o allá es complicado. Lo que tenemos que hacer es decir que cuando vaya allí o allá, alguien tiene que hacer esto”, completó en su concepto.