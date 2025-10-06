¿Arrepentidos? Richard Ríos: presidente de Benfica fue categórico y no ocultó su opinión por ficharlo

De todo ha tenido el arribo de Richard Ríos al Benfica de Portugal para su primera experiencia en Europa.

Desde buenos partidos, hasta malos y con ellos un autogol reciente en Champions League, ante Chelsea.

Esa anotación en contra se pensó que afectaría más de lo previsto la adaptación lenta que ha tenido el volante proveniente de Palmeiras.

Richard Ríos ha sido protagonista para lo bueno y lo malo en sus primeros meses con Benfica. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, lo que hizo dicho tanto en contra fue sacar la rebeldía del mediocampista para el clásico del fin de semana contra Porto, donde salió como una de las figuras.

Rui Costa, presidente de la institución, ante los vaivenes del rendimiento de Ríos, fue categórico sobre qué piensa la directiva.

“Es un gran jugador, un gran activo para el Benfica. Lo ha demostrado en el pasado y lo seguirá demostrando”, lanzó certero en el encabezado de su respuesta.

Después de ello, dio cuenta de que el estudio para la contratación fue extenso, lo que les hace pensar que tomaron la decisión acertada.

”Estuvo en nuestra base de datos durante mucho tiempo, como resultado de lo que hizo en el Palmeiras y Colombia”, le reconoció a Ríos.

Prensa de Portugal lo destacó

Si bien el clásico luso entre Porto y Benfica acabó sin goles, la prensa portuguesa dio mérito al juego que tuvo el citado a la Selección Colombia para los amistosos de octubre.

“Richard Ríos revolvió cada hebra de una red bien ensamblada”, indicó A Bola.

Después de ello le fue aplaudido que no se amilanó ante el error de mitad de semana, sino que, por el contrario, dio más de lo que se espera ver de él.

#OClássico Para 🗞️ @abolapt, 🇨🇴 Richard Ríos fue el mejor jugador de As Águias AYER en Estádio Do Dragão



"Richard Ríos revolvió cada hebra de una red bien ensamblada"

"El centrocampista colombiano se lavó el alma, tras el traumático autogol ante el Chelsea, arrancando el partido… pic.twitter.com/Myqce1VCeM — Mauricio Andrés Luna Aroztegüi (@MauricioAndrsL6) October 6, 2025

“El centrocampista colombiano se lavó el alma, tras el traumático autogol ante el Chelsea, arrancando el partido lleno de energía”, añadieron.

A detalle, el citado medio escribió unos cuantos párrafos de lo que fue una actuación calificada con 7.0 puntos.

“El colombiano estuvo en excelente plano en el encuadre estratégico que José Mourinho definió como el deseable para salir del dragón con al menos un punto”, apuntaron.

“Dejó atrás cualquier vestigio del autogol que marcó la historia del encuentro ante el Chelsea, mostrándose confiado y comprometido desde el pitazo inicial”, agregaron del buen juego de Ríos.

“Muy fuerte en los duelos —y a salir de ellos—, juicioso en acortar los espacios a Gabri Veiga y en el apoyo, puntual, pero necesario, a los dos centrales, Ríos salió vigorizado del partido, con apuntes que lo acercaron al nivel exhibido en los tiempos del Palmeiras”, le reconocieron por parecerse más a la versión por la cual fue comprado.

“E incluso la tarjeta amarilla que vio antes del descanso por clavar los taches en el hombro de Gabri Veiga supo gestionar sin dramas y sin caer en la tentación y acabar expulsado, formando con Enzo Barrenechea un dúo afinado y a prueba de dragones”, finalizaron la retroalimentación.