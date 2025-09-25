José Mourinho no suelta a Richard Ríos en Benfica: se hartó y lanzó certero comunicado

Richard Ríos se encuentra blindado por su entrenador, José Mourinho, en Benfica, de Portugal.

Desde el arribo del estratega luso hace un par de semanas, el colombiano ha estado en todas las alineaciones titulares de los de Lisboa.

Ese voto de confianza que ha tenido el volante de Selección Colombia es importante, pues las críticas de la prensa portuguesa han cuestionado el valor del fichaje con relación al rendimiento.

José Mourinho dando órdenes a Ríos y Benfica | Foto: Getty Images

Mou no se deja amedrentar por ello. Es más, al cafetero le ha demostrado que dichos comentarios negativos lo hartan y les resta valor rueda de prensa.

En la previa del juego de este viernes para Benfica vs. Gil Vicente, el jefe de Richard puntualizó en su caso ante los medios de comunicación.

Certero en sus declaraciones, Mourinho dio muestras de querer darle un trato diferencial al sudamericano para sacar lo mejor de su fútbol.

“Veo razones para ayudarlo mucho, para intentar sacar lo mejor de él, para no pedirle que haga cosas que le cuestan”, manifestó dando muestras de apoyo total a Ríos.

A su vez, explicó cuál es el plan que tiene en mente para que Ríos se acople en su totalidad a las exigencias que tendrá en Benfica.

“Estar muy cerca de él, para protegerlo al máximo y, al mismo tiempo, para que muestre todas sus virtudes y oculte las menos”, apuntó.

Acerca de las críticas que se han ido incrementando a raíz del alto valor pagado por Ríos —pero su poco aporte en campo—, Mou demostró que eso no le trasnocha y acompañará a su pupilo.

“Sabemos perfectamente que existe una relación directa entre lo que la gente espera de un jugador y el precio que se paga por él”, manifestó.

Y dijo ser consciente de que “un jugador siempre entra al campo con una pegatina en la espalda que muestra los millones pagados por su traspaso”.

A Richard Ríos le cuestionan el valor pagado por Benfica. | Foto: AFP

Bastante amable en su discurso, el estratega dejó en claro que lo que no hará será “presionarlo más, todo lo contrario”.

“Intentaré crear situaciones en las que pueda dar un paso al frente y jugar mejor, para que suba su confianza”, cerró sobre su proceder para encontrar el mejor Ríos posible.

Esas extensas respuestas de la relación Mou - Ríos llenan de tranquilidad a Colombia al despejar dudas de cuál sería el trato que daría The Special One al colombiano.

Con miras al futuro cercano de las águilas, el director técnico dejó una última noticia importante: “Ríos jugará mañana (viernes) sin duda alguna”.

Esto quiere decir que por tercer partido consecutivo bajo el mando del estratega portugués, Richard estará desde el inicio y sus estadísticas seguirán en alza.

Con la aparición del mediocampista en un nuevo once titular ya serán siete titularidades al hilo, donde promedia en todos los juegos más de 70 minutos.

Esa continuidad de Ríos no solo se ha presentado en Primeira Liga, también se ha extendido a Champions League y Supercopa.