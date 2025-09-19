Primer ‘cruce’ de José Mourinho y Richard Ríos: video de Benfica mostró lo que pasó

En el transcurso de la presente semana muchas decisiones se dieron en el Benfica del que hace parte Richard Ríos.

Después de la caída del club en el primer partido de la Champions League 2025/26, la dirigencia decidió despedir al entrenador que estaba a cargo.

A los pocos días de dicha determinación, se hicieron los contactos para hacerse con un hombre eminencia del fútbol en Europa.

José Mourinho fue confirmado por Benfica como su nuevo entrenador. | Foto: Getty Images

Quien fue oficializado en el cargo de entrenador fue nada más, ni nada menos que el luso, José Mourinho.

El experimentado entrenador pasó de estar desempleado tras dirigir a Fenerbahçe, a nuevamente estar vigente en un club grande de su país.

Desde hace un par de días se le viene dando seguimiento a su gestión con el cuadro lisboeta, y para Colombia reviste importancia por el trato que le daría a Richard Ríos.

En los videos de los últimos días que había sacado Benfica no se pudo ver cómo fue su encuentro inicial, pero este viernes algo más mostraron las redes del conjunto rojo.

Durante el entrenamiento matutino, al colombiano se le vio ingresar a las instalaciones del campo de entrenamiento en solitario.

Después de eso, ya las imágenes evidenciaron un rondo en el que estaban todos los jugadores del plantel, que escuchaban atentamente el discurso de Mourinho.

Ríos hizo presencia allí sin verse un contacto mano a mano entre ambos. Con quien sí lo tuvo fue con el argentino, Nicolás Otamendi, capitán de Benfica.

Seguidamente ya se vieron fue los trabajos bajo la dirección del entrenador en mención; una práctica exigente pero a la vez amena para los futbolistas.

‘Mou’ pidió mucha precisión en los pases que hacían sus jugadores, efectividad y precisión de cara al arco.

Para el entrenador, su primer gran reto que se avecina es la disputa de una nueva jornada de la Primera Liga de Portugal.

En esta oportunidad será un duelo ante AVS, en condición de visita, que se jugará este sábado desde las 12:00 p.m. (hora Colombia).

Antes del juego llamará la atención para el territorio nacional saber si José mantendrá a Ríos como titular indiscutido.

Desde su arribo a tierras portuguesas, el volante no ha dejado el plantel principal. Pero ese cambio de entrenador le obligaría a otras condiciones para su presente europeo.

Será cuestión de esperar nada más para saber qué le depara al buen volante que llegó a Benfica proveniente del Palmeiras de Brasil.

Intocable desde el día uno

El pasado 26 de julio se dio el primer partido de Richard Ríos con Benfica. Fue durante el amistoso frente a Fenerbahçe donde fue titular y jugó 65 minutos.

Después de eso, en 10 partidos que ha estado con las águilas no ha aflojado para ser inicialista en todos ellos.

Camilo Durán y Richard Ríos, duelo colombiano en Champions League | Foto: Getty Images

Bien sea por Supercopa, Liga o Champions, el de Vegachi jamás se ha desprendido de ser inicialista con promedios entre los 70-90 minutos en todos los juegos.