Richard Ríos tiene nuevo técnico: Benfica presentó a una eminencia del fútbol mundial

Richard Ríos tendrá el honor de compartir vestuario con José Mourinho. Apenas dos días después de quedarse sin técnico, Benfica anunció al nuevo dueño del banquillo.

A través de un comunicado oficial, informaron que Mourinho tomará las riendas del equipo con un contrato hasta el final de la temporada 2026/27.

Mourinho fue el primer candidato de la dirigencia y en cuestión de horas lograron llegar a un acuerdo para contratarlo.

“Tengo muchísimas emociones, pero creo que la experiencia me ayuda a controlarlas. Quiero agradecerles la confianza, el honor que siento en este momento. Siendo portugués... todos conocemos la historia, la cultura, la magnitud del Benfica y de este club”, fueron las primeras palabras de Mou en rueda de prensa.

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

Mourinho vuelve a Benfica

El estratega portugués llega a Benfica, luego de su paso por Fenerbahce, donde compartió con el delantero colombiano Jhon Jader Durán.

Este jueves fue presentado oficialmente ante la prensa portuguesa y dijo cuáles son las sensaciones por volver a dirigir en su país de origen.

“Han pasado 25 años, pero no estoy aquí para celebrar mi carrera. Han sido 25 años en los que he tenido la oportunidad de trabajar para los clubes más grandes del mundo. Y para concluir este discurso, como representante de este club, quisiera decir que ningún otro club grande que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica”, señaló.

Mourinho fue DT de Benfica en el arranque de su carrera como entrenador, a principios de este siglo, cuando pocos sabían en lo que se iba a convertir. “A veces las palabras se las lleva el viento, pero no las acciones, y la promesa es muy clara: viviré para el Benfica, para mi misión”, agregó.

Las águilas depositaron su confianza en un hombre de la casa, que además tiene el respaldo de haber dirigido a clubes de peso como Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Inter de Milán y varios más.

José Mourinho vuelve a dirigir en Champions | Foto: AFP

El nuevo Mourinho

La primera tarea será convencer a la hinchada y revertir la situación en Champions, donde ya cedieron puntos contra el Qarabag de Azerbaiyán.

“Para algunos, tengo dos currículums: uno que duró cierto tiempo y otro que representa, digamos, una etapa menos afortunada de mi carrera. Mi desgracia es que en los últimos cinco años he jugado dos finales europeas. La parte negativa, la parte dramática, son dos finales europeas en los últimos cinco años. Pero no soy importante”, recordó.

Mourinho asegura que está en una nueva etapa de su vida. “Llego al Benfica en una etapa diferente de mi carrera, y como persona... nos transformamos para mejor. Soy más altruista, menos egocéntrico, pienso menos en mí mismo y en el bien que puedo hacer por los demás, en la alegría que puedo brindarles. No soy lo importante; el Benfica es importante, la afición del Benfica es importante, es el corazón de cualquier club, y en el Benfica, aún más especialmente, los jugadores son importantes”, remarcó.